Уряд Данії запропонує в парламенті розглянути закон про заборону продажу нових автомобілів на бензині і дизелі починаючи з 2030 року.
Дивися повний текст У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині та дизелі.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43
У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині та дизелі.
Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43
Зачем тянуть? Запретить продажу с 2020!
И "гулять так гулять"... можно ж эксплуатацию с 2025 запретить!
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