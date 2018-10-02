RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Данії хочуть заборонити
продаж автомобілів на бензині...

У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43

У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Данії запропонує в парламенті розглянути закон про заборону продажу нових автомобілів на бензині і дизелі починаючи з 2030 року.

Дивися повний текст У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині та дизелі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84829
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43

Зачем тянуть? Запретить продажу с 2020!
И "гулять так гулять"... можно ж эксплуатацию с 2025 запретить!
Radon
 
Повідомлень: 985
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лукашенко скасовує заборону на продаж алкоголю вночі
R2 » Сер 03 жов, 2018 01:57
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 01:57
EKO
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 29 сер, 2018 11:54
84 5786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 22:31
galex
У Києві повторно заборонили нічний продаж алкоголю
R2 » П'ят 28 вер, 2018 09:10
8 265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 вер, 2018 17:29
Правдоруб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9343)
03.10.2018 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.