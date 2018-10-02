Уряд Данії запропонує в парламенті розглянути закон про заборону продажу нових автомобілів на бензині і дизелі починаючи з 2030 року.
Дивися повний текст У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині та дизелі.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43
У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині та дизелі.
Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43
Зачем тянуть? Запретить продажу с 2020!
И "гулять так гулять"... можно ж эксплуатацию с 2025 запретить!
Додано: Сер 03 жов, 2018 07:24
Додано: Сер 03 жов, 2018 08:08
Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.
Через 20 лет или "падишах умрет или ишак заговорит".
Время покажет на чем в 2040 году будем ездить или может летать.
Додано: Сер 03 жов, 2018 08:13
Головне, щоб в 2029 не дали задню і не скасували або перенесли заборону...
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:01
В соседней Норвегии планировали запретить нефтемобили с 2025 года, но теперь считают, что запрещать ничего не придется - народ просто перестанет их покупать гораздо раньше.
Доля продаж э/мобилей в 2017 году - около 40%, а в августе 2018 - 60%.
Литр топлива в Норвегии стоит 1,5 евро.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:56
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