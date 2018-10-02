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У Данії хочуть заборонити
продаж автомобілів на бензині...

У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43

У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Данії запропонує в парламенті розглянути закон про заборону продажу нових автомобілів на бензині і дизелі починаючи з 2030 року.

Дивися повний текст У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині та дизелі.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:43

Зачем тянуть? Запретить продажу с 2020!
И "гулять так гулять"... можно ж эксплуатацию с 2025 запретить!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 07:24

  Radon написав:Зачем тянуть? Запретить продажу с 2020!
И "гулять так гулять"... можно ж эксплуатацию с 2025 запретить!

Почему это вас так обеспокоило?
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 08:08

Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.

Через 20 лет или "падишах умрет или ишак заговорит". :)
Время покажет на чем в 2040 году будем ездить или может летать.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 08:13

Головне, щоб в 2029 не дали задню і не скасували або перенесли заборону...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:01

В соседней Норвегии планировали запретить нефтемобили с 2025 года, но теперь считают, что запрещать ничего не придется - народ просто перестанет их покупать гораздо раньше.
Доля продаж э/мобилей в 2017 году - около 40%, а в августе 2018 - 60%.
Литр топлива в Норвегии стоит 1,5 евро.
avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:56

  avax написав:В соседней Норвегии планировали запретить нефтемобили с 2025 года, но теперь считают, что запрещать ничего не придется - народ просто перестанет их покупать гораздо раньше.

Все вірно. Подорожчання нафти має зробити своє діло.
andrijk777
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