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У Данії хочуть заборонити
продаж автомобілів на бензині...

У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:58

  Radon написав:darkangel По очень простой причине, которую можно увидеть тут: https://hevcars.com.ua/reviews/top-elek ... 2017-godu/

Поищите Данию, и скажите Вас ничего не удивляет?

Вы могли не утруждать себя ответом в стиле "Сам догадайся". Если вам влом его давать - просто промолчите. Если уж снизошли, то будь те добры разверните его.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:23

Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.

  darkangel написав:Вы могли не утруждать себя ответом в стиле "Сам догадайся".
Просто в Дании (как и везде в ЕС) до 2016 года продажи росли, а в 17 на 41% упали. И тут они решили принять новый Закон. Отсюда и сарказм.
Кому интересно, почему просели продажи, то вкратце - в Дании електрички приравняли к бензинкам, получили результат. Северные соседи (Датские) теперь репу чухают, и все таки очень советую почитать:
https://www.autocentre.ua/news/pochem-n ... 95673.html

Там много того, что было бы полезно и у нас.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:43

  Surfer написав:
  andrijk777 написав:
  avax написав:В соседней Норвегии планировали запретить нефтемобили с 2025 года, но теперь считают, что запрещать ничего не придется - народ просто перестанет их покупать гораздо раньше.

Все вірно. Подорожчання нафти має зробити своє діло.


Нефть стоила куда дороже и никого это не останавливало. Тем более в Норвегии с их уровнем жизни, цена на бензин для них по боку. Норвежцы помешаны на экологии это во первых. Еще лет 10 назад у них уже практиковались электромобили и стационарные зарядки к ним, когда это еще не стало трендом. Уровень самосознания высокий. Следующий фактор который ускорит процесс перехода с ДВС по всему миру - стремительное удешевление электромобилей с неминуемым развитием этого рынка.

Якраз дорога нафта 2008(2006)-2013рр. і була поштовхом до розвитку електроавто.
Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності?
Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.
І Норвегія тут взагалі ні до чого. Норвегія - це капля в морі. Скільки там населення в тій Норвегії...
Сьогодні нафта знову рветься в гору і продажі електромобілів знову підуть вверх.
В дешеву нафту я не вірю, очевидно чому - бо це обмежений ресурс. А ось електрика відновлювальний, тому ціна електрики не буде рости просто так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:03

  andrijk777 написав:Якраз дорога нафта 2008(2006)-2013рр. і була поштовхом до розвитку електроавто.
Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності?
Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.

Проривні технології чи ні, вирішуйте самі, але за останні 10 років літій-іонні акумулятори стали значно дешевшими і витривалішими.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:17

Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.

А производство аккумуляторов и электроэнергии для Норвегии не в Украине планируют? Мы то не помешаны на экологии.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:18

  0mage0 написав:
  andrijk777 написав:Якраз дорога нафта 2008(2006)-2013рр. і була поштовхом до розвитку електроавто.
Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності?
Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.

Проривні технології чи ні, вирішуйте самі, але за останні 10 років літій-іонні акумулятори стали значно дешевшими і витривалішими.

Я не спеціаліст в цій області, але я міркую так:
Так як нафта сильно подорожчала, в цю сферу пішло бабло, і відповідно покращились технології.
Якби сильного подорожчання нафти не було, в цю сферу бабло б не пішло і ми б дальше чекали на ці "прориви".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:33

Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.

  andrijk777 написав:Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності?
Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.


Полагаю куда большим чем цены на нефть явился приход Илона Маска и запуск Теслы которые подорвали авто рынок. Ничего особо прорывного он не придумал , но минимальных инноваций хватило для того чтобы сделать электро автомобиль сравнимый по характеристикам с ДВС, а затем очень быстро начавший их опережать. В добавок четко указать ДВС авто производителям что будущее в виде Электромобилей уже пришло, и если они не начнут перестраиваться могут оказаться в вечно догоняющих или вовсе отставших. Но не будете ли вы говорить что Теслу приобретали с целью экономии денег на бензин - в штатах - изначально основной рынок Тесла, где бензин и так стоит копейки , к тому же сама Тесла стоящая под 100К отнюдь не предмет экономии.

Зображення (развернуть картинку)

в 70-80х тоже была дорогая нефть , но бума электромобилей не возникло. Кстати Тесла зашла на рынок в 2003 - задолго до скачков на нефть, когда баррель торговался на своем привычном уровне в районе 40 баксов. И после пиковых значений 2008, 2011-14 годов нефть опять опускалась до 40-60 - но это не остановило бума электромобилей. Кстати говоря свой СпейсХ который точно так же подорвал рыной космических грузоперевозок Маск зарегистрировал годом раньше Теслы - и уж наверняка и этот прорыв ему удался и шел он к нему не из за высоких цен на нефть. Поэтому не цены на нефть а имено инноваторы привели к буму электротяги. Тот случай когда и один в поле воин.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:39

Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.

  andrijk777 написав:Я не спеціаліст в цій області, але я міркую так:
Так як нафта сильно подорожчала, в цю сферу пішло бабло, і відповідно покращились технології.
Якби сильного подорожчання нафти не було, в цю сферу бабло б не пішло і ми б дальше чекали на ці "прориви".


ха ха , смешно. Это изначально конкурирующие области между которыми все время шла борьба, когда нефтяные лобби душили на корню все технологии которые могут негативно повлиять на энерго-топливный рынок , рынок ДВС и т.д. Верить в это все равно что ждать от олигархов, наживающихся на тарифах на газ и отопление в ЖКХ что они придут к вам ставить солнечные батареи. бойлеры и электроотопительные системы. Именно это лобби делает невозможным даже установку счетчиков на отопление там где это изначально не запланировано технологически, а вы про "пішло бабло". Не баблом единым ..
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:11

Surfer
Так подорожчання нафти і почалось десь в 2004р.
І заснування компанії в 2003 не означає що в 2003 туди влили мільярди.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Tesla_Inc.
Tesla Motors представила повністю електричний седан Tesla Model S 26 березня 2009 року.
Виторг «Tesla Motors»: 1 кв. 2012 = 30,1 мільйон. - це дуууже багато і це тільки виторг. І це вже 2012 рік!
Лобі було звичайно, я не заперечую. Але чого це лобі не прибило Теслу і Маска в зародженні? Всіх інших прибило, а Маска не змогло.
І взагалі, якби не Маск то в нас і електромобілів не було б? Так?
*Той графік - це є графік ціни нафти скоригованої на інфляцію долара, а не абсолютної ціни! І навіть на ньому видно що найдорожча нафта в історії була в 2008-2013 роках.
andrijk777
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