У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
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darkangel написав:Вы могли не утруждать себя ответом в стиле "Сам догадайся".
Просто в Дании (как и везде в ЕС) до 2016 года продажи росли, а в 17 на 41% упали. И тут они решили принять новый Закон. Отсюда и сарказм. Кому интересно, почему просели продажи, то вкратце - в Дании електрички приравняли к бензинкам, получили результат. Северные соседи (Датские) теперь репу чухают, и все таки очень советую почитать: https://www.autocentre.ua/news/pochem-n ... 95673.html
avax написав:В соседней Норвегии планировали запретить нефтемобили с 2025 года, но теперь считают, что запрещать ничего не придется - народ просто перестанет их покупать гораздо раньше.
Все вірно. Подорожчання нафти має зробити своє діло.
Нефть стоила куда дороже и никого это не останавливало. Тем более в Норвегии с их уровнем жизни, цена на бензин для них по боку. Норвежцы помешаны на экологии это во первых. Еще лет 10 назад у них уже практиковались электромобили и стационарные зарядки к ним, когда это еще не стало трендом. Уровень самосознания высокий. Следующий фактор который ускорит процесс перехода с ДВС по всему миру - стремительное удешевление электромобилей с неминуемым развитием этого рынка.
Якраз дорога нафта 2008(2006)-2013рр. і була поштовхом до розвитку електроавто. Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності? Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні. І Норвегія тут взагалі ні до чого. Норвегія - це капля в морі. Скільки там населення в тій Норвегії... Сьогодні нафта знову рветься в гору і продажі електромобілів знову підуть вверх. В дешеву нафту я не вірю, очевидно чому - бо це обмежений ресурс. А ось електрика відновлювальний, тому ціна електрики не буде рости просто так.
andrijk777 написав:Якраз дорога нафта 2008(2006)-2013рр. і була поштовхом до розвитку електроавто. Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності? Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.
Проривні технології чи ні, вирішуйте самі, але за останні 10 років літій-іонні акумулятори стали значно дешевшими і витривалішими.
andrijk777 написав:Якраз дорога нафта 2008(2006)-2013рр. і була поштовхом до розвитку електроавто. Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності? Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.
Проривні технології чи ні, вирішуйте самі, але за останні 10 років літій-іонні акумулятори стали значно дешевшими і витривалішими.
Я не спеціаліст в цій області, але я міркую так: Так як нафта сильно подорожчала, в цю сферу пішло бабло, і відповідно покращились технології. Якби сильного подорожчання нафти не було, в цю сферу бабло б не пішло і ми б дальше чекали на ці "прориви".
andrijk777 написав:Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності? Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.
Полагаю куда большим чем цены на нефть явился приход Илона Маска и запуск Теслы которые подорвали авто рынок. Ничего особо прорывного он не придумал , но минимальных инноваций хватило для того чтобы сделать электро автомобиль сравнимый по характеристикам с ДВС, а затем очень быстро начавший их опережать. В добавок четко указать ДВС авто производителям что будущее в виде Электромобилей уже пришло, и если они не начнут перестраиваться могут оказаться в вечно догоняющих или вовсе отставших. Но не будете ли вы говорить что Теслу приобретали с целью экономии денег на бензин - в штатах - изначально основной рынок Тесла, где бензин и так стоит копейки , к тому же сама Тесла стоящая под 100К отнюдь не предмет экономии.
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в 70-80х тоже была дорогая нефть , но бума электромобилей не возникло. Кстати Тесла зашла на рынок в 2003 - задолго до скачков на нефть, когда баррель торговался на своем привычном уровне в районе 40 баксов. И после пиковых значений 2008, 2011-14 годов нефть опять опускалась до 40-60 - но это не остановило бума электромобилей. Кстати говоря свой СпейсХ который точно так же подорвал рыной космических грузоперевозок Маск зарегистрировал годом раньше Теслы - и уж наверняка и этот прорыв ему удался и шел он к нему не из за высоких цен на нефть. Поэтому не цены на нефть а имено инноваторы привели к буму электротяги. Тот случай когда и один в поле воин.
andrijk777 написав:Я не спеціаліст в цій області, але я міркую так: Так як нафта сильно подорожчала, в цю сферу пішло бабло, і відповідно покращились технології. Якби сильного подорожчання нафти не було, в цю сферу бабло б не пішло і ми б дальше чекали на ці "прориви".
ха ха , смешно. Это изначально конкурирующие области между которыми все время шла борьба, когда нефтяные лобби душили на корню все технологии которые могут негативно повлиять на энерго-топливный рынок , рынок ДВС и т.д. Верить в это все равно что ждать от олигархов, наживающихся на тарифах на газ и отопление в ЖКХ что они придут к вам ставить солнечные батареи. бойлеры и электроотопительные системы. Именно это лобби делает невозможным даже установку счетчиков на отопление там где это изначально не запланировано технологически, а вы про "пішло бабло". Не баблом единым ..