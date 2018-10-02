У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...

Додано: Сер 03 жов, 2018 19:33

andrijk777 написав: Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності?

Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні. Електромобілі відомі вже 100 років!!! Чого це вони раптом тільки сьогодні набули популярності?Чи може якісь проривні технології придумали? По-моєму ні.

Полагаю куда большим чем цены на нефть явился приход Илона Маска и запуск Теслы которые подорвали авто рынок. Ничего особо прорывного он не придумал , но минимальных инноваций хватило для того чтобы сделать электро автомобиль сравнимый по характеристикам с ДВС, а затем очень быстро начавший их опережать. В добавок четко указать ДВС авто производителям что будущее в виде Электромобилей уже пришло, и если они не начнут перестраиваться могут оказаться в вечно догоняющих или вовсе отставших. Но не будете ли вы говорить что Теслу приобретали с целью экономии денег на бензин - в штатах - изначально основной рынок Тесла, где бензин и так стоит копейки , к тому же сама Тесла стоящая под 100К отнюдь не предмет экономии.(развернуть картинку)в 70-80х тоже была дорогая нефть , но бума электромобилей не возникло. Кстати Тесла зашла на рынок в 2003 - задолго до скачков на нефть, когда баррель торговался на своем привычном уровне в районе 40 баксов. И после пиковых значений 2008, 2011-14 годов нефть опять опускалась до 40-60 - но это не остановило бума электромобилей. Кстати говоря свой СпейсХ который точно так же подорвал рыной космических грузоперевозок Маск зарегистрировал годом раньше Теслы - и уж наверняка и этот прорыв ему удался и шел он к нему не из за высоких цен на нефть. Поэтому не цены на нефть а имено инноваторы привели к буму электротяги. Тот случай когда и один в поле воин.