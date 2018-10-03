У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...

Додано: Сер 03 жов, 2018 21:51

andrijk777



Факт что подорожание нефти пошло уже после основания Теслы. Сначала была идея а потом все остальное. Как и со Спейс-Х.



И малые выторги - только в подтверждение того что для Маска важнее была идея, которую он упорно продвигал, и совершенно не в дорогой нефти дело.



То что не смогли "прибить" Маска - потому что у него были свои деньги и немалые и кстати совсем не нефтегазовые. Которые он вложил в разработку и производство. Он был свободен в вопросах начальных инвестиций , поэтому перекрыть ему кислород было сложно. В 70-х интернетов еще не было, большинство зарабатывало на ресурсах, и естественно никто не хотел вкладывать в технологии которые способны ограничить потребление ресурсов с которых они кормятся. Маск успел заработать свои сотни миллионов на технологиях, это сильно облегчило ему старт в новой области. Но и сегодня Маск открыто заявляет что его могут прибить русские, потому что он забил важные гвозди в крышку гроба как в статуса международной бензоколонки, так и "космической державы", ракеты которых правда уже давно взлетают через две на третью. Но поздно - Маск уже запустил маховик.



А вы опять за "бабло". Еще раз повторю. Большинство существующих моделей электромобилей , с учетом износа батарей по большому счету не дают большого выигрыша в цене в сравнении с эксплуатацией ДВС. не из за дорогого бензина их покупают и еще огромные очереди за ними стоят. И только сейчас начинают появляться модели , как например Рено K-ZE, если они действительно смогут родить авто по заявленной цене и характеристикам, которые смогут уже реально конкурировать с ДВС по экономичности. Но все началось не с нефти а с Маска, в начале была идея а не бабло.