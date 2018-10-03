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У Данії хочуть заборонити
продаж автомобілів на бензині...

У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:39

Surfer
Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?
Та в США щороку банкротяться сотні компаній. Тихенько банкротяться! Гучними стають тільки успішні, вроді Тесли.
І чого ви тої Тесли вчепилися? Теслі пофіг на ціну нафти, бо це дуже дорогі автомобілі.
Але Тесла світ не завоює!
Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.
В Норвегії купляють електроавто бо там живуть багаті люди та ще й держава дотації дає. Але в Норвегії живуть тільки 5 мільйонів. А в світі не всі багаті і мало держав які будуть давати дотації.
А завоювання електромобілями всього світу - буде напряму залежати від вартості нафти - оце головне, що я хочу сказати.
andrijk777
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