У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...

Surfer
Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?
Та в США щороку банкротяться сотні компаній. Тихенько банкротяться! Гучними стають тільки успішні, вроді Тесли.
І чого ви тої Тесли вчепилися? Теслі пофіг на ціну нафти, бо це дуже дорогі автомобілі.
Але Тесла світ не завоює!
Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.
В Норвегії купляють електроавто бо там живуть багаті люди та ще й держава дотації дає. Але в Норвегії живуть тільки 5 мільйонів. А в світі не всі багаті і мало держав які будуть давати дотації.
А завоювання електромобілями всього світу - буде напряму залежати від вартості нафти - оце головне, що я хочу сказати.