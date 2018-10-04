У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...

Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:26

Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?

Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.

Я про Фому а мне про Ерему. Фактически только у Маска была реальная возможность поднять разработку и серийное производство за счет собственных денег, базирующаяся на исключительно собственной мечте сделать серийный электромобиль , точно так же как и создать возвращаемый ракетоноситель, и цены на нефть совершенно по боку в обоих случаях. И он это сделал.Про Теслу я писал - потому что именно Тесла взорвала рынок, при чем сделала это до скачка цен на нефть, прийдя на рынок в 2003. Она явилась первопроходцем имено в серийном производстве электромобилей, несмотря на то что первые электромобили делались и 100 лет назад.смешноОбычно от Маска и Теслы вату пучит неимоверно с теми же "аргументами", что разумеется вполне обьяснимо для выходцев из бензоколонки которой он подписывает приговор. Я не фанат непосредственно Теслы в общем то мне пофиг, но все же :Сейчас , даже если теслу выделить особняком как понерский проект,. Повышение экологических стандартов на выхлопы в европе, запрет вьезд дизелей в некоторые города, заявления об отказ многих производителей от производства ДВС уже в ближайшем будущем - все это от требований экологичности в первую очередь а не цен на бензин. Повторюсь Электромобиль сейчас не дешевая игрушка, никакими ценами на бензин экономически сейчас пока нельзя оправдать их использование. Но За счет рывка который сделал именно Маск, а не цена на нефть, устремила компании производители авто переводить производственные рельсы на электро кары, что сделает уже в ближайшем будущем электротягу намного более выгодной чем ДВС - за счет развития технологии и роста производства - и тогда процесс пойдет вообще лавинообразно. И совершенно пофиг - завоюет свет конкретно Тесла или нет - они свое дело УЖЕ сделали - запустили серийный выпуск электромобилей, который подхватили другие ведущие производители мира. И в каком то смысле, движимые изначально идеей серийного электромобиля - неважно конкретно Теслы или нет - мир они все таки уже завоевали !