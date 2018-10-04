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У Данії хочуть заборонити
продаж автомобілів на бензині...

У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:39

Surfer
Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?
Та в США щороку банкротяться сотні компаній. Тихенько банкротяться! Гучними стають тільки успішні, вроді Тесли.
І чого ви тої Тесли вчепилися? Теслі пофіг на ціну нафти, бо це дуже дорогі автомобілі.
Але Тесла світ не завоює!
Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.
В Норвегії купляють електроавто бо там живуть багаті люди та ще й держава дотації дає. Але в Норвегії живуть тільки 5 мільйонів. А в світі не всі багаті і мало держав які будуть давати дотації.
А завоювання електромобілями всього світу - буде напряму залежати від вартості нафти - оце головне, що я хочу сказати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:26

Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.

Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?


Я про Фому а мне про Ерему. Фактически только у Маска была реальная возможность поднять разработку и серийное производство за счет собственных денег, базирующаяся на исключительно собственной мечте сделать серийный электромобиль , точно так же как и создать возвращаемый ракетоноситель, и цены на нефть совершенно по боку в обоих случаях. И он это сделал.

Про Теслу я писал - потому что именно Тесла взорвала рынок, при чем сделала это до скачка цен на нефть, прийдя на рынок в 2003. Она явилась первопроходцем имено в серийном производстве электромобилей, несмотря на то что первые электромобили делались и 100 лет назад.

Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.


смешно

Обычно от Маска и Теслы вату пучит неимоверно с теми же "аргументами", что разумеется вполне обьяснимо для выходцев из бензоколонки которой он подписывает приговор. Я не фанат непосредственно Теслы в общем то мне пофиг, но все же :

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Сейчас , даже если теслу выделить особняком как понерский проект, прогресс электромобилей , гос дотации идут в основном за счет требований к экологичности транспорта - что в европе , что в крупных мегаполисах Китая, и цены на нефть и бензим им совершенно пофиг. Повышение экологических стандартов на выхлопы в европе, запрет вьезд дизелей в некоторые города, заявления об отказ многих производителей от производства ДВС уже в ближайшем будущем - все это от требований экологичности в первую очередь а не цен на бензин. Повторюсь Электромобиль сейчас не дешевая игрушка, никакими ценами на бензин экономически сейчас пока нельзя оправдать их использование. Но За счет рывка который сделал именно Маск, а не цена на нефть, устремила компании производители авто переводить производственные рельсы на электро кары, что сделает уже в ближайшем будущем электротягу намного более выгодной чем ДВС - за счет развития технологии и роста производства - и тогда процесс пойдет вообще лавинообразно. И совершенно пофиг - завоюет свет конкретно Тесла или нет - они свое дело УЖЕ сделали - запустили серийный выпуск электромобилей, который подхватили другие ведущие производители мира. И в каком то смысле, движимые изначально идеей серийного электромобиля - неважно конкретно Теслы или нет - мир они все таки уже завоевали !
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:03

Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?

Прямої відповіді на це питання я так і не почув.


Тесла взорвала рынок, при чем сделала это до скачка цен на нефть, прийдя на рынок в 2003.

Тесла не прийшла на ринок в 2003, не пишіть брехні. Заснування компанії - це не прихід на ринок. Тесла прийшла на ринок в 2008-2009рр. І то елітними автомобілями, які коштували дууууже дорого.
Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.

смешно
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І що тут смішного? Тесла не ТОП навіть в Америці. А що говорити про весь світ. Вона хоч в десятку в світі входить?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:10

Re: У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині.

  Surfer написав:Повышение экологических стандартов на выхлопы в европе, запрет вьезд дизелей в некоторые города, заявления об отказ многих производителей от производства ДВС уже в ближайшем будущем - все это от требований экологичности в первую очередь а не цен на бензин. Повторюсь Электромобиль сейчас не дешевая игрушка, никакими ценами на бензин экономически сейчас пока нельзя оправдать их использование.

Так це не Маска заслуга, а хіпі-зелені-глобальне потепління створили сегмент ринку для недешевих електрокарів. Їх розвиток цілковіто залежить від розвитку і ціни акумуляторів - це найвужча ланка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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