У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...
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Surfer Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати? Та в США щороку банкротяться сотні компаній. Тихенько банкротяться! Гучними стають тільки успішні, вроді Тесли. І чого ви тої Тесли вчепилися? Теслі пофіг на ціну нафти, бо це дуже дорогі автомобілі. Але Тесла світ не завоює! Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати. В Норвегії купляють електроавто бо там живуть багаті люди та ще й держава дотації дає. Але в Норвегії живуть тільки 5 мільйонів. А в світі не всі багаті і мало держав які будуть давати дотації. А завоювання електромобілями всього світу - буде напряму залежати від вартості нафти - оце головне, що я хочу сказати.
Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?
Я про Фому а мне про Ерему. Фактически только у Маска была реальная возможность поднять разработку и серийное производство за счет собственных денег, базирующаяся на исключительно собственной мечте сделать серийный электромобиль , точно так же как и создать возвращаемый ракетоноситель, и цены на нефть совершенно по боку в обоих случаях. И он это сделал.
Про Теслу я писал - потому что именно Тесла взорвала рынок, при чем сделала это до скачка цен на нефть, прийдя на рынок в 2003. Она явилась первопроходцем имено в серийном производстве электромобилей, несмотря на то что первые электромобили делались и 100 лет назад.
Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.
смешно
Обычно от Маска и Теслы вату пучит неимоверно с теми же "аргументами", что разумеется вполне обьяснимо для выходцев из бензоколонки которой он подписывает приговор. Я не фанат непосредственно Теслы в общем то мне пофиг, но все же :
Сейчас , даже если теслу выделить особняком как понерский проект, прогресс электромобилей , гос дотации идут в основном за счет требований к экологичности транспорта - что в европе , что в крупных мегаполисах Китая, и цены на нефть и бензим им совершенно пофиг. Повышение экологических стандартов на выхлопы в европе, запрет вьезд дизелей в некоторые города, заявления об отказ многих производителей от производства ДВС уже в ближайшем будущем - все это от требований экологичности в первую очередь а не цен на бензин. Повторюсь Электромобиль сейчас не дешевая игрушка, никакими ценами на бензин экономически сейчас пока нельзя оправдать их использование. Но За счет рывка который сделал именно Маск, а не цена на нефть, устремила компании производители авто переводить производственные рельсы на электро кары, что сделает уже в ближайшем будущем электротягу намного более выгодной чем ДВС - за счет развития технологии и роста производства - и тогда процесс пойдет вообще лавинообразно. И совершенно пофиг - завоюет свет конкретно Тесла или нет - они свое дело УЖЕ сделали - запустили серийный выпуск электромобилей, который подхватили другие ведущие производители мира. И в каком то смысле, движимые изначально идеей серийного электромобиля - неважно конкретно Теслы или нет - мир они все таки уже завоевали !
Surfer написав:Повышение экологических стандартов на выхлопы в европе, запрет вьезд дизелей в некоторые города, заявления об отказ многих производителей от производства ДВС уже в ближайшем будущем - все это от требований экологичности в первую очередь а не цен на бензин. Повторюсь Электромобиль сейчас не дешевая игрушка, никакими ценами на бензин экономически сейчас пока нельзя оправдать их использование.
Так це не Маска заслуга, а хіпі-зелені-глобальне потепління створили сегмент ринку для недешевих електрокарів. Їх розвиток цілковіто залежить від розвитку і ціни акумуляторів - це найвужча ланка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Тобто за 100 років ніхто ніколи не створював електромобілів і тільки Маск додумався їх збирати?
Прямої відповіді на це питання я так і не почув.
Я несколько раз на это уже давал прямой ответ. Весь вопрос исключительно в уровне вашего восприятия, и нежелания признать ваш статус облажавшегося, прибегая к примитивным манипуляциям.
І що тут смішного? Тесла не ТОП навіть в Америці. А що говорити про весь світ. Вона хоч в десятку в світі входить?
Смешна ваша глупость и примитивные манипуляции. Тесла не обязана на сегодня, учитывая проблеммы с производственными мощностями которые попросту не могут на сегодня удовлетворить огромный на нее спрос быть абсолютным топом во всем включая ДВС, которые во первых продаются уже 100 лет и находятся в совершенно другой ценовой категории - которые сегодня стоят в разы дешевле Теслы. Но в ряде сегментов с моделями своего класса, она вырывается и в абсолютный топ.
Тесле достаточно того что она входит в топ электромобилей. При том что она достаточно дорогая - даже сегодня спрос на нее превышает производственные мощности , оставляя годичные очереди за Теслой, несмотря на горе "специалиста", заявлявшего о
Процент продажів Тесли вже зараз малий і буде тільки падати.
И продолжать упорствовать в своем глупом вранье даже после приведенного графика :
манипулятивно его пропуская. В общем все с вами ясно - манипуляции и ложь ради лжи и манипуляций.
lapay написав:Так це не Маска заслуга, а хіпі-зелені-глобальне потепління створили сегмент ринку для недешевих електрокарів.
Ну да, Маск конечно же не при чем - вон Васадзе наверняка бы по просьбе глобального потепления в лице "зеленых хиппи" что то неприменно бы "родил" в виде luxury электро ланоса, только жаль они про Васадзе ничего не слышали наверное, поэтому не от телеграфировали свой запрос вовремя.
а SpaceX - конечно же заслуга росийских военных , когда то не продавших Маску ракеты, и хиппи-рептилоидов с Нубиры нацеленные на решение проблеммы ухудшившихся тамошних погодных условий.
Про Hyperloop даже боюсь спрашивать - неужели на самом деле Омелян все подсуетил для реализации стратегического бурштино-путепровода Бердичів-Тячів ?
Surfer написав:Ну да, Маск конечно же не при чем - вон Васадзе наверняка бы по просьбе глобального потепления в лице "зеленых хиппи" что то неприменно бы "родил" в виде luxury электро ланоса, только жаль они про Васадзе ничего не слышали наверное, поэтому не от телеграфировали свой запрос вовремя.
Докладно про цю історію розповідається в науково-популярному фільмі «Хто вбив електромобіль?» / «Who killed electric car?» (Sony Classics, 2006 р. Сайт фільму Трейлер).
На початку 90-х років штат Каліфорнія був одним з найбільш загазованих регіонів США. Тому Каліфорнійським Комітетом Повітряних Ресурсів (CARB) було прийнято рішення — у 1998 році 2 % із продаваних у Каліфорнії автомобілів не повинні створювати вихлопів, а до 2003 року — 10 %. Компанія General Motors відреагувала однією з перших і у 1996 році почала серійний випуск моделі EV1 з електричним приводом, яка була призначена не для продажу, а для здачі в лізинг. Деякі автовиробники також почали продаж електромобілів в Каліфорнії. Основною масою користувачів EV1 стала голлівудська богема. Всього з 1997 року в Каліфорнії було продано близько 5500 електромобілів різних виробників. Судячи з їхніх відгуків, машина їм дуже подобалася, і наступним кроком повинен був стати початок масового продажу електромобілів.
Існує думка, що авто- і нафтовиробники домоглися скасування закону, розуміючи небезпеку того, що електромобілі могли витіснити звичайні автомобілі. CARB змінив вимогу нульової емісії на вимогу дуже низької. Коли сплив термін лізингу EV1 (у 2002—2003), компанія General Motors (всупереч своїм більш раннім запевненням) відмовилась подовжити його або продати автомобілі тим користувачам, які висловлювали таке бажання і були готові викупити машини; натомість майже всі зроблені електромобілі були вилучені у користувачів і знищені (тільки «Toyota» залишила власникам електричні RAV-4), окремі екземпляри було подаровано музеям. Формальною причиною вилучення електромобілів називалося нібито закінчення терміну служби акумуляторів. Промислове виробництво і продаж електромобілів основними автовиробниками в США були повністю припинені. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%BB%D1%8C І це відбувалось тоді, коли і акумулятори ще були поганенькі, і ціни на нафту смішні. На початку 2000-х все змінилось - нафта пішла вгору і з'явились безпечні і потужні літій-іонні акумулятори. Масова поява електрокарів була неминуча. Те, що Тесла запустила цей процес в США - добре, але думати, що без Маска нічого б не було - дурість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...