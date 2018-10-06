У Данії хочуть заборонити продаж автомобілів на бензині...

Додано: Нед 07 жов, 2018 15:17

А то есть это професиональные сдвиги в порохоботском сознании , вечно говорящего на белое черное, а на черное белое.



Обьяснять высокие цены на газ , который мы не экспортируем , низкими ценами на электроэнергию, которую мы экспортируем. "Альтернативная порохоботская экономика" или точнее "профессиональная" дурость.



Маска оказывается сподвигли к созданию электромобиля зеленые хипстеры. При этом самому черным по белому писать что крупнейший производитель авто GM - с огромными для этого возможностями, СВЕРНУЛ свои потуги в производстве электротяги - замечу уже после рождения Литий-Ионных батарей - которые на самом деле были рождены еще в начале 90х, и на старте роста нефти. При чем в это же время Маск основывает свою Теслу, до выросшей нефти, запустив ПЕРВЫМ серийное производство успешное по сей день, несмотря на колебания нефти. При этом заявлять что Маск тут не причем - все это создали зеленые хиппи, а маск так статист. Ежу должно быть понятно что создать серийный электрокар в таких условиях может исключительно технологически подкованный не просто специалист но и огромный энтузиаст , способный вкладывать несмотря на провалы в этой теме крупнейших производителей авто. И не просто энтузиаст - в гараже время от времени собирали на коленках какую то ерунду, а человек обладающий огромными финансовыми ресурсами , способными запустить конкурентное производство. Много таких энтузиастов было - кроме прогоревшего GM ? Неужели Васадзе ?



То что в этом ПЕРВЫМ был именно Маск и именно Маск инициировал грандиозный рост этого рынка - свершившийся факт, как бы не пучило порохоботов и вату от этого. Точно так же эти лишнехромосомные пытаются не замечать реализацию Маском, помимо Теслы, таких проектов как SolarCity, SpaceX, HyperLoop. Там тоже цены на нефть сыграли роль или зеленые хипстеры ? Ну да , конечно , ничего особенного, чистые совпадения, на месте Маска мог бы быть пустопорожний болтун лапай. Но .. оказывается нет. Это все реализовал именно Маск - это свершившийся факт, и не замечать этого - больше чем дурость.