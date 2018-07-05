У неділю, 30 вересня, у лотереї ТОТО "Спортпрогноз" зірвали джекпот у розмірі 230 тис. грн.
Дивися повний текст Фартове місто: харків'яни зірвали третій джекпот поспіль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 07:45
Фартове місто: харків'яни зірвали третій джекпот поспіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фартове місто: харків'яни зірвали третій джекпот поспіль.
Додано: Сер 03 жов, 2018 07:46
Не знал что Ляшко - харьковчанин. Всегда думал, что с Чернихивщины он.
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|