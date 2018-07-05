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Фартове місто: харків'яни
зірвали третій джекпот поспіль

Фартове місто: харків'яни зірвали третій джекпот поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 07:45

Фартове місто: харків'яни зірвали третій джекпот поспіль

Пропонуємо до обговорення:
У неділю, 30 вересня, у лотереї ТОТО "Спортпрогноз" зірвали джекпот у розмірі 230 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 07:46

Не знал что Ляшко - харьковчанин. Всегда думал, что с Чернихивщины он.
summacut
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