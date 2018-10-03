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Рева повідомив, коли зростання
зарплат в Україні...

Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:07

  kmg написав:
  andrijk777 написав:Зарплати не зростають, а відновлюються до докризового рівня. Фактично вже відновились.

Те що, зп просіли непропорційно це так. Але до відновлення ще далеко. По Львову в 2013му - 8тис грн цілком реально, зараз 28тис (якщо не програміст)- майже неможливо, одиничні випадки, на такі вакансії з вулиці не візьмуть.

Курс в 2013 був штучний. Курс мав бути вже десь 12. Підтвердження - торговий баланс, збільшення боргу і зменшення ЗВР.
Сьогоднішній курс ще є досить адекватний, але якщо його дальше будуть тримати, то повторимо кризу 2008 чи 2014. Тобто якщо курс будуть штучно тримати, то ріст зарплат в 20% буде віртуальним і закінчиться обвалом гривні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:44

Re: Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...

  Gastarbaiter написав:Неужели вы думаете, что рост зарплат не создаст давления на курс?
А вы учитываете рост зарплат заробитчан (не только польских) и влияние на курс этих млрд долл переведенных в Украину зарплат?
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09

Re: Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...

  andrijk777 написав:Створює, але не пропорційно. За мінімалку ніхто доларів і айфонів не купляє. При зарплаті 5-7К в Турцію/Египет не їздять.
Головна причина низьких зарплат - демографія!
В УССР було багато робочої сили, але було й багато виробництв. Виробництва поздихали, а робоча сила залишилась. Та й роботодавці попривикали що у них черги робитників стоять за копійки працювати. Ось і все.
Сьогодні нарешті покоління народжених в Україні виходить на ринок праці. Але воно малочисельне. І робочих рук не хватає.


З УРСР була би змога підірватись на Захід, то також би чимало повтікало. А так могли в погоні за довшим карбованцем хіба в Сургут та Магадан, що багато і зробило. При необхідності значного підвищення заробітних плат багато сьогоднішніх бізнесів згорнеться, бо не витягне. Відповідно ще менші доходи будуть до бюджетів. Завтра в Києві вчителі виходять домагатись підвищення до 500-900 у.о/міс.
столичні освітяни вимагають виконання 61 статті нового Закону Про освіту вже з 1 січня наступного року, а не з 2023 року, як заплановано.
Згідно з цим розділом документу, вчителі мають отримувати 900 доларів, а молоді фахівці - 500 доларів. Натомість середня зарплата вчителя в Україні зараз становить 6 тис. грн, а молоді вчителі та вихователі отримують лише 4 тис.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vchite ... 98058.html
Але якщо базис скоро в червону книгу можна заносити, то з чого може жити надбудова?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:30

  Ой+ написав:При необхідності значного підвищення заробітних плат багато сьогоднішніх бізнесів згорнеться, бо не витягне. Відповідно ще менші доходи будуть до бюджетів. Завтра в Києві вчителі виходять домагатись підвищення до 500-900 у.о/міс.

Скажіть конкретно, який бізнес згорнеться?
Більша частина бізнесу не згорнеться а укрупниться!
Наприклад є кіоск, який продає 10кг м"яса в день і сусідній кіоск такий самий - продає 10кг м"яса в день. В кожному кіоску свій продавець. Нехай один кіоск "згорнеться". Тоді другий кіоск почне продавати 20 кг. м"яса в день і вже точно не "згорнеться". І доходи до бюджету також не впадуть. Приклад умовний.
Вчителі вимагають зарплату - ну це смішно... Ну в Європі люди також зарплату на демонстраціях вимагають - що в цьому страшного?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:56

  andrijk777 написав:
  Gastarbaiter написав:Неужели вы думаете, что рост зарплат не создаст давления на курс?

Створює, але не пропорційно. За мінімалку ніхто доларів і айфонів не купляє. При зарплаті 5-7К в Турцію/Египет не їздять.

Даже если человек не покупает айфоны и не ездит заграницу, то это не значит, что его доход не имеет значения для курса валюты. Если зарплата за самый простой неквалифицированный труд вырастет, допустим, до 10 тыс., то, очевидно, люди с квалификацией захотят за свой труд минимум 20 тыс. Рост зарплат - это, разумеется, хорошо, это увеличивает платежеспособный спрос. Проблема только в том, что нельзя это делать слишком резко. БОльшая зарплата - это не только айфоны и Турция. Это и бутылка импортного вискаря вместо отечественной водки, это и больше всяких китайских свистоперделок, купленных спонтанно в Ашане, это и импортный сыр на праздничный стол, и больше залитого бензина, и духи жене в подарок, и т.д. Т.е. все по мелочи, вроде, но, увы, слишком велика доля импорта в потребительских товарах.
Не знаю, сумбурное объяснение получилось, но это такая тонкая грань, на которой нужно умело балансировать. Рост должен быть плавный и поддерживаться ростом внутреннего производства. Бурный рост зарплат закончится очередным обвалом гривны. Ну потому что элементарно не сможем мы так же бодро нарастить экспорт.

  miroshnich007 написав:
  Gastarbaiter написав:Неужели вы думаете, что рост зарплат не создаст давления на курс?
А вы учитываете рост зарплат заробитчан (не только польских) и влияние на курс этих млрд долл переведенных в Украину зарплат?

Учитываю. И учитываю, также, тенденции. Знаете, сколько "заробитчан" уже остались на постоянку в той же Польше? Люди переезжают семьями, делают карьеру, приобретают жилье. Вы думаете, они назад ломанутся, когда в Украине станет средняя з/п 700 дол.? Те, кто ездят батрачить по безвизу на 3 месяца, те, может, и станут меньше ездить и меньше привозить валюты. Так что тоже не айс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:07

разговор о зарплатах в гривнах через 3-4 года - это ни о чём без понимая того каким будет курс через 3-4 года...
Cler
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