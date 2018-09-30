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Пояснили, що планують робити
з аварійними хрущовками

Пояснили, що планують робити з аварійними хрущовками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:04

Пояснили, що планують робити з аварійними хрущовками

Пропонуємо до обговорення:
В Україні більша частина житлових будинків потребує реконструкції.

Дивися повний текст Пояснили, що планують робити з аварійними хрущовками.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:05

Сначала строим пусковой дом...

Забыли уточнить, что дома сейчас строятся без внутренней отделки, и ремонта. Пустая коробка. Надо в этот дом еще вложить 50% его стоимости.
И это должны сделать пенсионеры (в основном они проживают в хрущевках) .
zloy_ukr
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