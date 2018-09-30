В Україні більша частина житлових будинків потребує реконструкції.
Дивися повний текст Пояснили, що планують робити з аварійними хрущовками.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:04
Пояснили, що планують робити з аварійними хрущовками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пояснили, що планують робити з аварійними хрущовками.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:05
Забыли уточнить, что дома сейчас строятся без внутренней отделки, и ремонта. Пустая коробка. Надо в этот дом еще вложить 50% его стоимости.
И это должны сделать пенсионеры (в основном они проживают в хрущевках) .
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