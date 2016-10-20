Кредит під заставу нерухомості без довідки про доходи

Отримати кредит під заставу нерухомості можна не лише в банку, а і в небанківській фінансовій установі. Умови кредитування в них майже не відрізняються, але є деякі принципові відмінності між кредитом від банку та кредитом в НФУ.
Гроші під заставу нерухомості
Розмір кредиту під заставу нерухомості найчастіше залежить від ринкової вартості заставної нерухомості. Так небанківські фінансові установи надають кредити на більші суми. В компанії «UniGroup» Ви зможете отримати до 80% від вартості, а сума кредиту може становити до 10 млн. грн.
Наступною перевагою отримання грошей під заставу нерухомості в небанківській фінансовій установі є швидкість отримання кредиту. Отримати кошти в компанії «UniGroup» за 2 години це реальність. В нашій компанії не витрачають час на бюрократію. В банку процес отримання кредиту може тривати більше місяця. Банківські процедури включають детальну перевірку заставної нерухомості та платіжної спроможності позичальника.
В компанії «UniGroup» завжди чесно ставляться до своїх позичальників. Ми пропонуємо реальну ставку по кредитам - 1,5% на місяць. Ми не вимагаємо додаткових платежів та комісій. На відміну від нашої політики чесності та відкритості банки часто до процентної ставки по кредитам додають єдиноразові та щомісячні платежі. В деяких банках сума таких платежів може складати до 2-3% щомісячно.
Позика під заставу нерухомості
На що ще треба обов’язково звернути увагу перед отриманням позики під заставу нерухомості. Надзвичайно важливо правильно вибрати термін кредитування. На перший погляд, отримуючи значну позику, потрібно вибирати довший термін. Але це тільки на перший погляд. За кожен додатковий рік подовження кредиту Ви сплачуєте від 18% річних. Перед зверненням за кредитом поспілкуйтесь з менеджерами компанії. Вони допоможуть Вам прорахувати щомісячні та річні платежі по кредиту. Це допоможе Вам ліпше оцінювати свої фінансові можливості. Маючи всю необхідну інформацію Ви отримаєте позику під заставу нерухомості на той термін, який буде вигідний для Вас та Вашої родини.
До речі, в компанії «UniGroup», за необхідності, Ви маєте змогу подовжити термін кредитування без штрафів і комісій. Для цього потрібно регулярно, без затримки, вносити платежі по кредиту, а на кінець терміну кредитування звернутись до менеджерів компанії та поновити кредитний договір.
Як подати заявку на кредит під заставу нерухомості без довідки про доходи в «UniGroup»
Спочатку необхідно заповнити заявку на сайті. Потім надсилаєте її нашим менеджерам і чекаєте відповідь від представників компанії. Якщо отримано схвалення, то менеджер Вам зателефонує та повідомить інформацію про місце зустрічі та про проведення оцінки вартості нерухомості. Після вивчення поданих позичальником документів оформляється кредитний договір, і видаються гроші.
Ви не пошкодуєте про співпрацю з нашою компанією. Ми маємо великий досвід роботи в сфері кредитування і точно знаємо, Вам сподобається співпраця з нами.
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