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У Київській області
запрацювала система...

У Київській області запрацювала система...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:05

У Київській області запрацювала система...

Пропонуємо до обговорення:
На території села Нові Петрівці (Вишгородський район) запрацювала система відеоспостереження, яка складається з 46 відеокамер, деякі з них з функцією розпізнавання номерних знаків.

Дивися повний текст У Київській області запрацювала система відеоспостереження для розпізнавання номерних знаків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:05

какие-то Новые Петровцы все-таки особенные, не находите?
Tamagoch
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