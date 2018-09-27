RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Смартфон Xiaomi вибухнув
поруч із власником, який спав

Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:08

Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Gizmochina.

Дивися повний текст Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84837
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:08

Qualcomm QuickCharge в действии... сами недавно наблюдали как Redmi 4x поднял напряжение на зарядке до 6 В и заряжался на 2 Амперах.... с опаской наблюдали... но оно ведь не должно взрываться, так и задумано... )
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 03.02.13
Подякував: 288 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal, vdmchgv і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Xiaomi випустила свій новий кнопковий телефон
R2 » Нед 30 вер, 2018 18:09
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 08:09
iluxa240284
Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за...
R2 » Сер 19 вер, 2018 21:04
2 143
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 21:57
Juna
Суд виніс вирок школяру-хакеру, який зламав Apple
R2 » Чет 27 вер, 2018 22:40
2 109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 22:42
communiq

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.