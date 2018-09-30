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Смартфон Xiaomi вибухнув
поруч із власником, який спав

Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:08

Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Gizmochina.

Дивися повний текст Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:08

Qualcomm QuickCharge в действии... сами недавно наблюдали как Redmi 4x поднял напряжение на зарядке до 6 В и заряжался на 2 Амперах.... с опаской наблюдали... но оно ведь не должно взрываться, так и задумано... )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:53

  Tamagoch написав:Qualcomm QuickCharge в действии... сами недавно наблюдали как Redmi 4x поднял напряжение на зарядке до 6 В и заряжался на 2 Амперах.... с опаской наблюдали... но оно ведь не должно взрываться, так и задумано... )

На моем МАХ3 написано не оставляйте зарядку на ночь, лучше заряжайте по не много и не полностью, чем лишнее заряжать. Зато заряд держит отлично. У него алюминиевый корпус - не знаю как это лучше или хуже ? Наверное алюминий не разломает ? Но производитель предупреждал - заряжается за 2 часа 20 минут. На дольше не оставлять.
kalinavalera1
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