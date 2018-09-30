Про це пише Gizmochina.
Дивися повний текст Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:08
Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:08
Qualcomm QuickCharge в действии... сами недавно наблюдали как Redmi 4x поднял напряжение на зарядке до 6 В и заряжался на 2 Амперах.... с опаской наблюдали... но оно ведь не должно взрываться, так и задумано... )
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:53
На моем МАХ3 написано не оставляйте зарядку на ночь, лучше заряжайте по не много и не полностью, чем лишнее заряжать. Зато заряд держит отлично. У него алюминиевый корпус - не знаю как это лучше или хуже ? Наверное алюминий не разломает ? Но производитель предупреждал - заряжается за 2 часа 20 минут. На дольше не оставлять.
|