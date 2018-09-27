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Порошенко підписав закон про
збереження українських...

Порошенко підписав закон про збереження українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:13

Порошенко підписав закон про збереження українських...

Пропонуємо до обговорення:
Законом в кілька разів підвищуються штрафи за незаконну вирубку і знищення лісових культур і молодняку.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про збереження українських лісів: штрафи і контроль.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:14

смысл закона что бы можно было вывозить дрова... под видом дров можно вывезти любое дерево...
germ
 
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