Законом в кілька разів підвищуються штрафи за незаконну вирубку і знищення лісових культур і молодняку.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про збереження українських лісів: штрафи і контроль.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:13
Порошенко підписав закон про збереження українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про збереження українських лісів: штрафи і контроль.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:14
смысл закона что бы можно было вывозить дрова... под видом дров можно вывезти любое дерево...
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