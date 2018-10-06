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Порошенко підписав закон про
збереження українських...

Порошенко підписав закон про збереження українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:13

Порошенко підписав закон про збереження українських...

Пропонуємо до обговорення:
Законом в кілька разів підвищуються штрафи за незаконну вирубку і знищення лісових культур і молодняку.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про збереження українських лісів: штрафи і контроль.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:14

смысл закона что бы можно было вывозить дрова... под видом дров можно вывезти любое дерево...
germ
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:27

  germ написав:смысл закона что бы можно было вывозить дрова... под видом дров можно вывезти любое дерево...

Закон как раз запрещает експорт дров временно. Читай внимательно пожалуйста, прежде чем каментировать.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:31

  locustsucol написав:
  germ написав:смысл закона что бы можно было вывозить дрова... под видом дров можно вывезти любое дерево...

Закон как раз запрещает експорт дров временно. Читай внимательно пожалуйста, прежде чем каментировать.

... "Зокрема, штраф на незаконну вирубку і перевезення, ..."
-?
В руках чёрной коррупции это клондайк!
И направлено прежде всего против населения.
Или Вы уже забыли "Дело" Лозинского?
Суть как раз в том, кто будет "Устанавливать" "Незаконность" вырубки и вывезення.

Рабов теперь будут потрошить все у кого есть "власть" - просто только потому, что они ещё живы и отапливают своё жильё. К этому официально ликвидировали по всей стране "угольные склады"(у каждой даже малой Ж/Д станции) под бытовой уголь-топливо для частного сектора почти по всей стране

А "Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або приховування від митного контролю необробленого лісоматеріалу ..."

- Это уже совершенно другой абзац, как и "статья"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:59

locustsucol
Всё же я напомню "момент":
Это когда ноявленый барин, с прокурором, и со товарищем - убили, порвали человека, что практически вырос в этом лесу, благодаря которому тот лес существовал(не сгорел, не высохли деревья, не вырезаны деревья на дрова, или экспорт...).

- Пожалуйста уточните теперь - вопрос: какие шакалы будут рвать, потрошить, дерибанить людей?
- по "Закону"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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