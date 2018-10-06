Законом в кілька разів підвищуються штрафи за незаконну вирубку і знищення лісових культур і молодняку.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про збереження українських лісів: штрафи і контроль.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:13
Порошенко підписав закон про збереження українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про збереження українських лісів: штрафи і контроль.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:14
смысл закона что бы можно было вывозить дрова... под видом дров можно вывезти любое дерево...
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:27
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:31
... "Зокрема, штраф на незаконну вирубку і перевезення, ..."
-?
В руках чёрной коррупции это клондайк!
И направлено прежде всего против населения.
Или Вы уже забыли "Дело" Лозинского?
Суть как раз в том, кто будет "Устанавливать" "Незаконность" вырубки и вывезення.
Рабов теперь будут потрошить все у кого есть "власть" - просто только потому, что они ещё живы и отапливают своё жильё. К этому официально ликвидировали по всей стране "угольные склады"(у каждой даже малой Ж/Д станции) под бытовой уголь-топливо для частного сектора почти по всей стране
А "Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або приховування від митного контролю необробленого лісоматеріалу ..."
- Это уже совершенно другой абзац, как и "статья"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:59
locustsucol
Всё же я напомню "момент":
Это когда ноявленый барин, с прокурором, и со товарищем - убили, порвали человека, что практически вырос в этом лесу, благодаря которому тот лес существовал(не сгорел, не высохли деревья, не вырезаны деревья на дрова, или экспорт...).
- Пожалуйста уточните теперь - вопрос: какие шакалы будут рвать, потрошить, дерибанить людей?
- по "Закону"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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