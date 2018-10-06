Порошенко підписав закон про збереження українських...

Додано: Вів 09 жов, 2018 17:59

locustsucol

Всё же я напомню "момент":

Это когда ноявленый барин, с прокурором, и со товарищем - убили, порвали человека, что практически вырос в этом лесу, благодаря которому тот лес существовал(не сгорел, не высохли деревья, не вырезаны деревья на дрова, или экспорт...).



- Пожалуйста уточните теперь - вопрос: какие шакалы будут рвать, потрошить, дерибанить людей?

- по "Закону"?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.