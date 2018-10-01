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"Київстар" з
Івано-Франківськом запустив смс-оплату...

"Київстар" з Івано-Франківськом запустив смс-оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:17

"Київстар" з Івано-Франківськом запустив смс-оплату...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку "Київстар" спільно з міською радою Івано-Франківська та комунальним підприємством "Електроавтотранс" запустив послугу смс-оплати проїзду на міському комунальному транспорті в Івано-Франківську для абонентів передплати.

Дивися повний текст \"Київстар\" з Івано-Франківськом запустив смс-оплату проїзду на міськтранспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:17

лучше бы на голосовой связи сосредоточились.... полный отстой...
nlv555
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