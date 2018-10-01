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"Київстар" з Івано-Франківськом запустив смс-оплату...
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку "Київстар" спільно з міською радою Івано-Франківська та комунальним підприємством "Електроавтотранс" запустив послугу смс-оплати проїзду на міському комунальному транспорті в Івано-Франківську для абонентів передплати.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:17
лучше бы на голосовой связи сосредоточились.... полный отстой...
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