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Кредит під заставу квартири
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:18

Кредит під заставу квартири

Компанія «UniGroup» являється приватним інвестором, який проводить фінансові операції використовуючи власні кошти. Ми готові довіряти Вам і видати необхідну суму під заставу квартири. Кредит під заставу квартири - це швидкий і простий спосіб отримати грошові кошти на поточні потреби. Гроші під заставу в борг - це хороший спосіб оперативно вирішити будь-яку фінансову скруту. Таким чином, Ви отримаєте до 80% від вартості об'єкта нерухомості. Кредит дозволить Вам організувати поліпшення житлових умов або спланувати розвиток свого бізнесу, а також допоможе швидко стабілізувати фінансове становище на тривалий термін.
Менеджери компанії «UniGroup» завжди прийдуть на допомогу при оформленні кредиту готівкою під заставу нерухомості (квартири, котеджу, будинку, кімнати в гуртожитку, земельної ділянки, комерційної нерухомості, об'єкта незавершеного будівництва та інших об'єктів нерухомості). Без довідок про доходи. Ми гарантуємо своїм клієнтам надійність і впевненість в отриманні грошових коштів - реєстрація договору і документальне юридичне оформлення обов'язкові.
Квартири під виплату
Якщо Ви бажаєте отримати квартиру під виплату, то наша компанія зможе Вам допомогти. Ми пропонуємо гроші на придбання житла. Вам не обов’язково погоджуватись на умови забудовника. З нашою компанією Ви матимете змогу отримати квартиру під виплату як в новобудові, так і з вторинного житлового фонду.
Умови отримання грошей на квартиру в компанії «UniGroup» співпадають з умовами кредитування під заставу квартири. Короткий перелік умов:
Ви можете отримати до 80% від вартості квартири;
Відсоткова ставка по платежам складає 1,5% щомісячно;
Ми кредитуємо на суму до 10 млн. грн.;
Термін кредитування до 10-ти років;
Квартира має знаходитись у Києві, або в Київській області.
Квартири на виплату мрія багатьох молодих сімей в місті Києві. На сьогоднішній день у Вас є змога отримати свою власну квартиру без підтвердження прибутків. В нашій компанії Ви отримаєте гроші на виплату квартири за 2 дні. Отримати гроші може кожен. Негативна кредитна історія не являться причиною відмови в кредиті. Отримати кредит під заставу нерухомості можна при наданні якісної застави.
Ви можете витратити багато цінного часу в пошуках оголошень про кредити під заставу квартири на дошках оголошень та сайтах різних компаній. Потім продзвонити десятки оголошень по кредитам під заставу нерухомості, перш ніж знайдете того, хто зможе дати вам гроші в борг під невеликий відсоток. А можете звернутися до нас і за кілька хвилин отримати гроші від надійних і чесних кредиторів.
Які документи потрібні для отримання кредиту під заставу квартири?
Для отримання кредиту під заставу квартири Вам знадобиться:
паспорт;
ідентифікаційний код;
документи на право власності, оригінали яких після здійснення угоди залишаються у вас на руках.
Отримайте гроші під заставу квартири в найкоротший термін, без довідок про доходи і на максимально вигідних умовах, які будуть краще, ніж у багатьох кредиторів, що видають гроші в борг під заставу. Позики під заставу квартири за ставкою від 18% річних - це гідна пропозиція на ринку заставних кредитів в Києві. Звернувшись до нас за позикою під заставу, ви заощадите багато часу і сил.
Більше інформації на сайті компанії
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
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