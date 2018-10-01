Операції з цінними паперами учасників фондового ринку не потребуватимуть отримання ліцензій на валютні операції.
Дивися повний текст Переказ коштів: чого чекати з новим законом \"Про валюту\" - експерт.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:42
Переказ коштів: чого чекати з новим законом "Про валюту"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переказ коштів: чого чекати з новим законом \"Про валюту\" - експерт.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:43
3-5% за перевод?! не идиоты?.. кто их юзать то будет? криптой перевод, комиссия близка к 0
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:45
Re: Переказ коштів: чого чекати з новим законом "Про валюту"
переход фиат-крипта и наоборот - в итоге даст куда большие потери, чем любой банковский перевод
А про 3-5% - все зависит от суммы, и, соответственно, способа, малые суммы выходят дороже
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:54
Странно, что есть люди, которые еще не поняли за "криптовалюту".
ну-ну
Прокремлевский тролль.
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