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Переказ коштів: чого чекати з новим
законом "Про валюту"...

Переказ коштів: чого чекати з новим законом "Про валюту"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:42

Переказ коштів: чого чекати з новим законом "Про валюту"...

Пропонуємо до обговорення:
Операції з цінними паперами учасників фондового ринку не потребуватимуть отримання ліцензій на валютні операції.

Дивися повний текст Переказ коштів: чого чекати з новим законом \"Про валюту\" - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:43

3-5% за перевод?! не идиоты?.. кто их юзать то будет? криптой перевод, комиссия близка к 0
Nikolos
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:45

Re: Переказ коштів: чого чекати з новим законом "Про валюту"

  Nikolos написав:криптой перевод, комиссия близка к 0

переход фиат-крипта и наоборот - в итоге даст куда большие потери, чем любой банковский перевод
А про 3-5% - все зависит от суммы, и, соответственно, способа, малые суммы выходят дороже
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:54

  Nikolos написав:3-5% за перевод?! не идиоты?.. кто их юзать то будет? криптой перевод, комиссия близка к 0

Странно, что есть люди, которые еще не поняли за "криптовалюту".
ну-ну :mrgreen:
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Дваждыдвашник
 
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