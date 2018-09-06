У Сполучених Штатах запустили першу в світі комерційну мережу 5G.
Дивися повний текст Запустили першу в світі мережу 5G.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 10:08
Запустили першу в світі мережу 5G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запустили першу в світі мережу 5G.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:28
излучение как в микроволновке. привет рак и другое дерьмо. причем хоть пользуйся-хоть нет
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:41
Лучше физику почитайте, хотя бы учебники для старших классов
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:17
Faceless
в учебниках уже есть про 5G? такой мощный сигнал без последствий не бывает. Время рассудит
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:52
Re: Запустили першу в світі мережу 5G
В учебниках расскажут, что напряжённость поля в точке обратно пропорциональна квадрату расстояния, а потому и всякие глупости о "излучении как в микроволновке" отпадут.
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