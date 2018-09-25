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Запустили першу в
світі мережу 5G

Запустили першу в світі мережу 5G
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:08

Запустили першу в світі мережу 5G

Пропонуємо до обговорення:
У Сполучених Штатах запустили першу в світі комерційну мережу 5G.

Дивися повний текст Запустили першу в світі мережу 5G.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:08

Воля, vega, укртелеком - фізкульт-привіт, решті приготуватися.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:28

излучение как в микроволновке. привет рак и другое дерьмо. причем хоть пользуйся-хоть нет
holodlar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:41

  holodlar написав:излучение как в микроволновке. привет рак и другое дерьмо. причем хоть пользуйся-хоть нет

Лучше физику почитайте, хотя бы учебники для старших классов
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:17

Faceless
в учебниках уже есть про 5G? такой мощный сигнал без последствий не бывает. Время рассудит
holodlar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:52

Re: Запустили першу в світі мережу 5G

holodlar написав:Faceless
в учебниках уже есть про 5G? такой мощный сигнал без последствий не бывает. Время рассудит
В учебниках расскажут, что напряжённость поля в точке обратно пропорциональна квадрату расстояния, а потому и всякие глупости о "излучении как в микроволновке" отпадут.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:03

holodlar
Не скажите где указана мощность сигнала?
sintenelcase
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:16

Faceless
В учебниках расскажут, что закон обратных квадратов не применим к электромагнитной волне, если что.
sintenelcase
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:36

Re: Запустили першу в світі мережу 5G

sintenelcase написав:Faceless
В учебниках расскажут, что закон обратных квадратов не применим к электромагнитной волне, если что.
Это в каком это плане не применим? Прямо таки революционное открытие - незатухающий сигнал
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:34

Faceless
Сигнал затухает. Но не в квадратичной зависимости. Кроме того сильно зависит от антенн.
sintenelcase
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