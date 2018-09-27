RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Супрун відзвітувала, як
"гроші йдуть за пацієнтом"

Супрун відзвітувала, як "гроші йдуть за пацієнтом"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:47

Супрун відзвітувала, як "гроші йдуть за пацієнтом"

Пропонуємо до обговорення:
Уже три місяці медзаклади первинної медичної допомоги отримують фінансування за новою моделлю.

Дивися повний текст Супрун відзвітувала, як \"гроші йдуть за пацієнтом\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84841
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l, Дваждыдвашник і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Супрун відзвітувала, як "гроші йдуть за пацієнтом"
R2 » Сер 03 жов, 2018 10:48
0 18
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 10:48
R2
Дрібні гроші є? Як підтвердити фінансову спроможність при пе
R2 » П'ят 16 чер, 2017 21:46
2 756
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 20:11
lekbh
Порошенко пояснив, навіщо Україні гроші МВФ
R2 » П'ят 14 вер, 2018 16:29
5 358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 21:53
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.