Уже три місяці медзаклади первинної медичної допомоги отримують фінансування за новою моделлю.
Дивися повний текст Супрун відзвітувала, як \"гроші йдуть за пацієнтом\".
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Додано: Сер 03 жов, 2018 10:47
Супрун відзвітувала, як "гроші йдуть за пацієнтом"
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Дивися повний текст Супрун відзвітувала, як \"гроші йдуть за пацієнтом\".
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