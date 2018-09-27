Уже три місяці медзаклади первинної медичної допомоги отримують фінансування за новою моделлю.
Дивися повний текст Супрун відзвітувала, як \"гроші йдуть за пацієнтом\".
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Додано: Сер 03 жов, 2018 10:47
Супрун відзвітувала, як "гроші йдуть за пацієнтом"
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Дивися повний текст Супрун відзвітувала, як \"гроші йдуть за пацієнтом\".
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:19
Весной и в июне МОЗ бравурно отчитывался от том, сколько процентов записались к семейным врачам... последняя(нарисованная для приличия) цифра была 50%. Дальше - тишина.
То есть, кого смогли, того загнали (пугая пенсов на приемах в поликлиниках, угрожая родителям не выдать справку в школу или садик).
А теперь, оказывается, деньги пошли за пациентом?)))
Деньги должны ходить за пациентом по факту приема, а не по факту карты в поликлинике.
Очередная псевдореформа
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:57
- Кровавый бизнес, ничего личного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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