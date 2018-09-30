У Києві до 2024 року можуть скасувати маршрутні таксі.
Дивися повний текст У Києві планують до 2024 скасувати маршрутки.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59
У Києві планують до 2024 скасувати маршрутки
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Дивися повний текст У Києві планують до 2024 скасувати маршрутки.
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59
забавно когда власть пишет, что действенного контроля за чем то в зоне их ответственности не наблюдается. Почему мы нам, убогим и сирым, не обьяснить в чем причина отсутствия контроля? Мы не все тупые, может и поймем. Может дело в наличке, которую регулярно заносят перевозчики за невмешательство в их бизнес? Или может властям законов каких то не хватает? Или чтобы снять с маршрута прогнившую насквозь колымагу, с воющими тормозами и бухим водителем, необходимо чтобы Порох лично вмешался и издал указ?
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:18
ешкин кот, вот новость так новость, а метро на Троещину до 2024 кишка тонка
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