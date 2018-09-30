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У Києві планують до
2024 скасувати маршрутки

У Києві планують до 2024 скасувати маршрутки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59

У Києві планують до 2024 скасувати маршрутки

Пропонуємо до обговорення:
У Києві до 2024 року можуть скасувати маршрутні таксі.

Дивися повний текст У Києві планують до 2024 скасувати маршрутки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59

забавно когда власть пишет, что действенного контроля за чем то в зоне их ответственности не наблюдается. Почему мы нам, убогим и сирым, не обьяснить в чем причина отсутствия контроля? Мы не все тупые, может и поймем. Может дело в наличке, которую регулярно заносят перевозчики за невмешательство в их бизнес? Или может властям законов каких то не хватает? Или чтобы снять с маршрута прогнившую насквозь колымагу, с воющими тормозами и бухим водителем, необходимо чтобы Порох лично вмешался и издал указ?
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:18

ешкин кот, вот новость так новость, а метро на Троещину до 2024 кишка тонка
yuriy9946
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