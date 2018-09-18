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У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"

Пропонуємо до обговорення:
Основним фактором збитковості НАЕК Енергоатом є занижений тариф на виробництво електроенергії, який встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причину збитковості \"Енергоатому\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59

Тавишо правда? Ниможыт быть! Ну главно что выгодное топливо от Вестингауза и еще более выгодные предложение по отработанному топливу тут не при чем.
vitali_kalinin
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