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У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Основним фактором збитковості НАЕК Енергоатом є занижений тариф на виробництво електроенергії, який встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причину збитковості \"Енергоатому\"
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Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59
Тавишо правда? Ниможыт быть! Ну главно что выгодное топливо от Вестингауза и еще более выгодные предложение по отработанному топливу тут не при чем.
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vitali_kalinin
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