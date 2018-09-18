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У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"

Пропонуємо до обговорення:
Основним фактором збитковості НАЕК Енергоатом є занижений тариф на виробництво електроенергії, який встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причину збитковості \"Енергоатому\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:03

На аналогічну сумму збільшився прибуток у теплової генерації . Вгадайте чієї.
donald_vadim
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:52

Что опять "неэффективное государственное руководство" и "срочно нужно продать убыточное предприятие"?
И продать нужно конечно по цене трешки в Киеве, и исключительно в украинские надежные руки - Ахметову например с его ДТЭКом, или Суркисам, или Бойко.
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:54

Надо срочно подымать тариф на электроэнергию, а то штраф платить нечем! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:37

  vitali_kalinin написав:Тавишо правда? Ниможыт быть! Ну главно что выгодное топливо от Вестингауза и еще более выгодные предложение по отработанному топливу тут не при чем.

Ты еще скажи, что не знал, что тарифы на электроенергию, газ и другие "темы" тимошенко, начиная с совка - всегда для населения были ниже себестоимости в разы, поэтому всегда был коррупционный поток компенсационных денег за заниженные тарифы и атомным станциям, и газодобывающим компаниям через облгазы.
Как только стали бороться с коррупцией, а значит приводить в порядок тарифы - забеспокоились хомячки и совки, дерзкими и "умными" стали. Лучше бы вы книжки читали, и родителей слушались.
Вообще новость о том, что недавно было заседание тарифной комиссии, клоторая не согласилась с рекомендованной ценой аудиторов на електроенергию от атомных станций. Станции тоже живут за кредиты, и они десятелетиями ремонтируются при накоплении поломок, а не планово заранее меняют изношенное оборудование.
Твоя российская пляска зрады во время войны против Вестингхауса вообще-то тут не к месту, иди маши русофильством на запоребрик.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:44

  locustsucol написав:Как только стали бороться с коррупцией, а значит приводить в порядок тарифы - забеспокоились хомячки и совки, дерзкими и "умными" стали. Лучше бы вы книжки читали, и родителей слушались.

Родителей слушать конечно нужно, но смех продлевает жизнь, а вы я смотрю любите поюморить. :mrgreen:
А вот мой совет украинцам - не ждите чуда, евроинтегрируйтесь, получайте европейское образование и посылайте к черту этих уминков говорящих о борьбе, реформах и великих перемогах. Ничего путного из этих пустых болтунов не выйдет. :!:
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:50

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  cccp30000 написав:А вот мой совет украинцам - не ждите чуда, евроинтегрируйтесь, получайте европейское образование и посылайте к черту этих уминков говорящих о борьбе, реформах и великих перемогах. Ничего путного из этих пустых болтунов не выйдет.

Ну, ми якось проживемо, а от ватанам що робити - відразу вішатись, чи збирати чумодани на історичну батьківщину? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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