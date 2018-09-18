|
|
|
У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Основним фактором збитковості НАЕК Енергоатом є занижений тариф на виробництво електроенергії, який встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причину збитковості \"Енергоатому\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84845
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:03
На аналогічну сумму збільшився прибуток у теплової генерації . Вгадайте чієї.
-
donald_vadim
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:52
Что опять "неэффективное государственное руководство" и "срочно нужно продать убыточное предприятие"?
И продать нужно конечно по цене трешки в Киеве, и исключительно в украинские надежные руки - Ахметову например с его ДТЭКом, или Суркисам, или Бойко.
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2521
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:54
Надо срочно подымать тариф на электроэнергию, а то штраф платить нечем!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 854
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:37
vitali_kalinin написав:
Тавишо правда? Ниможыт быть! Ну главно что выгодное топливо от Вестингауза и еще более выгодные предложение по отработанному топливу тут не при чем.
Ты еще скажи, что не знал, что тарифы на электроенергию, газ и другие "темы" тимошенко, начиная с совка - всегда для населения были ниже себестоимости в разы, поэтому всегда был коррупционный поток компенсационных денег за заниженные тарифы и атомным станциям, и газодобывающим компаниям через облгазы.
Как только стали бороться с коррупцией, а значит приводить в порядок тарифы - забеспокоились хомячки и совки, дерзкими и "умными" стали. Лучше бы вы книжки читали, и родителей слушались.
Вообще новость о том, что недавно было заседание тарифной комиссии, клоторая не согласилась с рекомендованной ценой аудиторов на електроенергию от атомных станций. Станции тоже живут за кредиты, и они десятелетиями ремонтируются при накоплении поломок, а не планово заранее меняют изношенное оборудование.
Твоя российская пляска зрады во время войны против Вестингхауса вообще-то тут не к месту, иди маши русофильством на запоребрик.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:44
locustsucol написав:
Как только стали бороться с коррупцией, а значит приводить в порядок тарифы - забеспокоились хомячки и совки, дерзкими и "умными" стали. Лучше бы вы книжки читали, и родителей слушались.
Родителей слушать конечно нужно, но смех продлевает жизнь, а вы я смотрю любите поюморить.
А вот мой совет украинцам - не ждите чуда, евроинтегрируйтесь, получайте европейское образование и посылайте к черту этих уминков говорящих о борьбе, реформах и великих перемогах. Ничего путного из этих пустых болтунов не выйдет.
имхо
-
cccp30000
-
-
- Повідомлень: 638
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:50
cccp30000 написав:
А вот мой совет украинцам - не ждите чуда, евроинтегрируйтесь, получайте европейское образование и посылайте к черту этих уминков говорящих о борьбе, реформах и великих перемогах. Ничего путного из этих пустых болтунов не выйдет.
Ну, ми якось проживемо, а от ватанам що робити - відразу вішатись, чи збирати чумодани на історичну батьківщину?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5671
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 748 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|