Додано: Сер 03 жов, 2018 12:37

vitali_kalinin написав: Тавишо правда? Ниможыт быть! Ну главно что выгодное топливо от Вестингауза и еще более выгодные предложение по отработанному топливу тут не при чем. Тавишо правда? Ниможыт быть! Ну главно что выгодное топливо от Вестингауза и еще более выгодные предложение по отработанному топливу тут не при чем.

Ты еще скажи, что не знал, что тарифы на электроенергию, газ и другие "темы" тимошенко, начиная с совка - всегда для населения были ниже себестоимости в разы, поэтому всегда был коррупционный поток компенсационных денег за заниженные тарифы и атомным станциям, и газодобывающим компаниям через облгазы.Как только стали бороться с коррупцией, а значит приводить в порядок тарифы - забеспокоились хомячки и совки, дерзкими и "умными" стали. Лучше бы вы книжки читали, и родителей слушались.Вообще новость о том, что недавно было заседание тарифной комиссии, клоторая не согласилась с рекомендованной ценой аудиторов на електроенергию от атомных станций. Станции тоже живут за кредиты, и они десятелетиями ремонтируются при накоплении поломок, а не планово заранее меняют изношенное оборудование.Твоя российская пляска зрады во время войны против Вестингхауса вообще-то тут не к месту, иди маши русофильством на запоребрик.