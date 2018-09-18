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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:42
Убыточна компания Энергоатом по той же причине, по какой богаты в украине так называемые олигархи (кстати, в основном, не украинцы) Очень упрощенно - электроэнергия у Энергоатома покупается облэнергами по заниженной цене, а продается населению и предприятиям Украины по завышенной цене. Таким образом , система взаимотношений олигархов с народом Украины В Рот те дам +, ой , простите опечатка РОТЕРДАМ +, себя оправдывет на 100% - народ беднеет, олигархи в Украине богатеют. Спасибо хоть, что система не Попенгаген, ой, Копенгаген - чего только не придумают извращенцы в своей больной фантазии))) ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ - ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА
Додано: Чет 04 жов, 2018 06:37
Кстати, украинская атомная отрасль - это последнее наследие СССР которое осталось нераздербаненым.
Правда никаких инвестиций в неё не идет и модернизации почти никакой нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 07:47
Очевидно же - ехать на Закарпатье и становиться членом ЕС и НАТО
Прости, не удержался, сам виноват.
имхо
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:32
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