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У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 06:37

Кстати, украинская атомная отрасль - это последнее наследие СССР которое осталось нераздербаненым.
Правда никаких инвестиций в неё не идет и модернизации почти никакой нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:47

  lapay написав:Ну, ми якось проживемо, а от ватанам що робити - відразу вішатись, чи збирати чумодани на історичну батьківщину? ;)

Очевидно же - ехать на Закарпатье и становиться членом ЕС и НАТО :mrgreen:
Прости, не удержался, сам виноват.
имхо
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:43

lapay
Ну, ми якось проживемо, а от ватанам що робити - відразу вішатись, чи збирати чумодани на історичну батьківщину? ;)

Надоело уже "якось жити". Что не смена власти, то "совка" всё меньше, а разрыв с нормальными странами всё больше.
Короче станем хуторской страной и для "не ватников" настанет благодать.

lapay Вот Вы можете проследить тенденцию развития Украины?
Неужели не видно куда мы идём? И , кстати, валят из страны не на историческую родину, это я про Польшу.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:01

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  27661 написав:Вот Вы можете проследить тенденцию развития Украины?
Неужели не видно куда мы идём? И , кстати, валят из страны не на историческую родину, это я про Польшу.

Можу. Знайомі розповідали, що отримували, в Італії, більше тисячі баксів, поки не ввалили бідні поляки, і не збили ціну до п'ятисот. Ми повторюємо шлях всіх постсовкових східноєвропейських країн.
Всі триндять про велику кількість пенсионерів і, одночасно, не беруть на роботу старше 40-ка. Тільки зараз, коли стало не вистачати молоді, підняли зарплату, і вже беруть і в 45, і в 50.
За останні 20 років населення східноєвропейських країн ЄС знизилось, а західноєвропейських зросло. Але самі країни нікуди не зникли, а стали жити багатше, хоч, після початку реформ, теж було не легко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:15

lapay
  lapay написав:
  27661 написав:Вот Вы можете проследить тенденцию развития Украины?
Неужели не видно куда мы идём? И , кстати, валят из страны не на историческую родину, это я про Польшу.

Можу. Знайомі розповідали, що отримували, в Італії, більше тисячі баксів, поки не ввалили бідні поляки, і не збили ціну до п'ятисот. Ми повторюємо шлях всіх постсовкових східноєвропейських країн.
Всі триндять про велику кількість пенсионерів і, одночасно, не беруть на роботу старше 40-ка. Тільки зараз, коли стало не вистачати молоді, підняли зарплату, і вже беруть і в 45, і в 50.
За останні 20 років населення східноєвропейських країн ЄС знизилось, а західноєвропейських зросло. Але самі країни нікуди не зникли, а стали жити багатше, хоч, після початку реформ, теж було не легко.

Все страны стали богаче -- это правда, но почему Украина богатеет медленнее остальных, даже пост советских?

По моему мнению -- Украина перестала генерировать высокую добавленную стоимость.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:18

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  27661 написав:Все страны стали богаче -- это правда, но почему Украина богатеет медленнее остальных, даже пост советских?

Тому що не можна рухатись, сидячи на кучмівському шпагаті багатовекторності. Треба робити однозначний вибір, як це зробила Польща чи Білорусь. Навіть Молдова вже зробила, і ми теж. Тільки згаяли 25 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:19

  lapay написав: Ми повторюємо шлях всіх постсовкових східноєвропейських країн.


Нет не повторяем.
Мы развели в стране культ карго - с вывешиванием еврофлагов, с речами вороватых шаманов про евроценности, с созданием бездействующих антикоррупционных органов,с имитацией реформ и так далее.
Мы не идем к Европе а в лучшем случае стоим на месте, или вообще отходим от неё.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:28

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:Нет не повторяем.

Один в один. Цікаво читати про реформи в тих, хто проти цих реформ яро тролить. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:35

  lapay написав:
  Shram написав:Нет не повторяем.

Один в один. Цікаво читати про реформи в тих, хто проти цих реформ яро тролить. :)


О реформы.
27 лет уже реформы.
Правда результатов нет.

Ок.
За 4 года, какие реформы были полностью проведены и дали свой положительный результат.
Судебная?
Налоговая?
Пенсионная?
Медицинская?
Таможенная?
- любая другая?

Нет ни одной, завершенной и принесшей реальные позитивные изменения.
4 года впустую.
Пустое словоблудие и имитация деятельности.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:42

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:Нет ни одной, завершенной и принесшей реальные позитивные изменения.
4 года впустую.
Пустое словоблудие и имитация деятельности.

А шо робити? Повернути конституцію 1977 року? Може, тоді і нафта по сім баксів повернеться? Ні, не повернеться. Путіну сраку лизати, як Янукович? Теж не повернеться.
Хто ж ці реформи зробить - Рабінович, Бойко, Тимошенко, Зеленський, чи Медведчук?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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