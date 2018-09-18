Кстати, украинская атомная отрасль - это последнее наследие СССР которое осталось нераздербаненым.
Правда никаких инвестиций в неё не идет и модернизации почти никакой нет.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 06:37
Кстати, украинская атомная отрасль - это последнее наследие СССР которое осталось нераздербаненым.
Правда никаких инвестиций в неё не идет и модернизации почти никакой нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 07:47
Очевидно же - ехать на Закарпатье и становиться членом ЕС и НАТО
Прости, не удержался, сам виноват.
имхо
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:43
lapay
Надоело уже "якось жити". Что не смена власти, то "совка" всё меньше, а разрыв с нормальными странами всё больше.
Короче станем хуторской страной и для "не ватников" настанет благодать.
lapay Вот Вы можете проследить тенденцию развития Украины?
Неужели не видно куда мы идём? И , кстати, валят из страны не на историческую родину, это я про Польшу.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:01
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Можу. Знайомі розповідали, що отримували, в Італії, більше тисячі баксів, поки не ввалили бідні поляки, і не збили ціну до п'ятисот. Ми повторюємо шлях всіх постсовкових східноєвропейських країн.
Всі триндять про велику кількість пенсионерів і, одночасно, не беруть на роботу старше 40-ка. Тільки зараз, коли стало не вистачати молоді, підняли зарплату, і вже беруть і в 45, і в 50.
За останні 20 років населення східноєвропейських країн ЄС знизилось, а західноєвропейських зросло. Але самі країни нікуди не зникли, а стали жити багатше, хоч, після початку реформ, теж було не легко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:15
lapay
Все страны стали богаче -- это правда, но почему Украина богатеет медленнее остальных, даже пост советских?
По моему мнению -- Украина перестала генерировать высокую добавленную стоимость.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:18
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Тому що не можна рухатись, сидячи на кучмівському шпагаті багатовекторності. Треба робити однозначний вибір, як це зробила Польща чи Білорусь. Навіть Молдова вже зробила, і ми теж. Тільки згаяли 25 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:19
Нет не повторяем.
Мы развели в стране культ карго - с вывешиванием еврофлагов, с речами вороватых шаманов про евроценности, с созданием бездействующих антикоррупционных органов,с имитацией реформ и так далее.
Мы не идем к Европе а в лучшем случае стоим на месте, или вообще отходим от неё.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:28
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Один в один. Цікаво читати про реформи в тих, хто проти цих реформ яро тролить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:35
О реформы.
27 лет уже реформы.
Правда результатов нет.
Ок.
За 4 года, какие реформы были полностью проведены и дали свой положительный результат.
Судебная?
Налоговая?
Пенсионная?
Медицинская?
Таможенная?
- любая другая?
Нет ни одной, завершенной и принесшей реальные позитивные изменения.
4 года впустую.
Пустое словоблудие и имитация деятельности.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:42
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
А шо робити? Повернути конституцію 1977 року? Може, тоді і нафта по сім баксів повернеться? Ні, не повернеться. Путіну сраку лизати, як Янукович? Теж не повернеться.
Хто ж ці реформи зробить - Рабінович, Бойко, Тимошенко, Зеленський, чи Медведчук?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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