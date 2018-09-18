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У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:53

  lapay написав:
  Shram написав:Нет ни одной, завершенной и принесшей реальные позитивные изменения.
4 года впустую.
Пустое словоблудие и имитация деятельности.

А шо робити?


А зачем вам что -то делать?
Вас же всё устраивает.
Вы всем довольны.
И Петей и Гросей, и тем бардаком что в стране творится.
И их имитацией деятельности.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:01

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:А зачем вам что -то делать?
Вас же всё устраивает.
Вы всем довольны.
И Петей и Гросей, и тем бардаком что в стране творится.
И их имитацией деятельности.
Так?

Так відповідь де? Чи завдання було тільки лайно на вентилятор підкидати? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:08

lapay
Тому що не можна рухатись, сидячи на кучмівському шпагаті багатовекторності. Треба робити однозначний вибір, як це зробила Польща чи Білорусь. Навіть Молдова вже зробила, і ми теж. Тільки згаяли 25 років.

Вы видимо представитель западной Украины и для Вас важно , чтоб РФ была врагом, а я
говорю про строительство государства и не вижу, чем "багатовекторность" может помешать.
При Кучме кумовство мешало, но всё равно богатели. И при Яныке богатели, несмотря на беспредел, но сейчас...
27661
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:13

  27661 написав:Ви мабуть представник західної України і для Вас важливо, щоб РФ була ворогом, а я
говорю про будівництво держави і не бачу, чим "багатовекторность" може перешкодити.
При Кучмі кумівство заважало, але все одно багатіли. І при Яник багатіли, незважаючи на свавілля, але зараз ...

По-перше, немає західної чи східної України, є Україна; по-друге, ніхто не хоче, щоб московія була ворогом, набагато краще мати сусіда-друга, ніж ворога. Але ані мої, ані ваші бажання не можуть змінити факту, що московія наш ворог.
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