А зачем вам что -то делать?
Вас же всё устраивает.
Вы всем довольны.
И Петей и Гросей, и тем бардаком что в стране творится.
И их имитацией деятельности.
Так?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:53
А зачем вам что -то делать?
Вас же всё устраивает.
Вы всем довольны.
И Петей и Гросей, и тем бардаком что в стране творится.
И их имитацией деятельности.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:01
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Так відповідь де? Чи завдання було тільки лайно на вентилятор підкидати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:08
lapay
Вы видимо представитель западной Украины и для Вас важно , чтоб РФ была врагом, а я
говорю про строительство государства и не вижу, чем "багатовекторность" может помешать.
При Кучме кумовство мешало, но всё равно богатели. И при Яныке богатели, несмотря на беспредел, но сейчас...
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:13
По-перше, немає західної чи східної України, є Україна; по-друге, ніхто не хоче, щоб московія була ворогом, набагато краще мати сусіда-друга, ніж ворога. Але ані мої, ані ваші бажання не можуть змінити факту, що московія наш ворог.
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