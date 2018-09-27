У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Shram написав:А зачем вам что -то делать? Вас же всё устраивает. Вы всем довольны. И Петей и Гросей, и тем бардаком что в стране творится. И их имитацией деятельности. Так?
Так відповідь де? )
Ответ прост - прокатить Петю вместе со всей этой гоп-компашкой на выборах. Уж лучше кто-другой, чем это бестолковое, бесполезное, популистское лицо, которое только и может что удерживаться всеми силами на кресле, загребая себе как можно больше ,пропихивая своих вороватых дружков на должности для дерибана страны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Уж лучше кто-другой, чем это бестолковое, бесполезное, популистское лицо, которое только и может что удерживаться всеми силами на кресле, загребая себе как можно больше ,пропихивая своих вороватых дружков на должности для дерибана страны.
Ага. Значить, нові старі схеми поламають, точніше, поставлять своїх, і заживемо, як у Хранції? А чого ж раніше не ламали, не реформували? І цей, якщо зараз середня 350 баксів, то буде скільки - 500, чи, відразу, 1000?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Саме так, поки Україна поводилася в рамках інтересах московії, вони нас не чіпали, за це навіть приплачували, знижку на газ давали. І так, є легкий шлях до "миру" та "дружби" з сусідом. Не виганяти Чорноморський флот, не підписувати асоціацію з ЄС, триматися подалі від НАТО, залишати панівною московську балачку, список можна продовжувати. А може давайте просто відмовимося від незалежності та станемо частиною московії? Навіщо ці напівзаходи?
Вы бросаетесь в крайности. Но если в кратце, то да. Есть пример как Панама (государство такое есть), попыталось забрать "Панамский канал". Вот смеху было.
вот смеху то... когда вы коммунистическую пропаганду повторяете!
За 10 лет до войны руководители Панамы и США подписали договор что канал передадут в 1999 Панаме, и соответственно через еще 10 лет после войны канал передали.