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У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:25

  lapay написав:
  Shram написав:А зачем вам что -то делать?
Вас же всё устраивает.
Вы всем довольны.
И Петей и Гросей, и тем бардаком что в стране творится.
И их имитацией деятельности.
Так?

Так відповідь де? )


Ответ прост - прокатить Петю вместе со всей этой гоп-компашкой на выборах.
Уж лучше кто-другой, чем это бестолковое, бесполезное, популистское лицо, которое только и может что удерживаться всеми силами на кресле, загребая себе как можно больше ,пропихивая своих вороватых дружков на должности для дерибана страны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:45

0mage0
Що "так"? Вас влаштовує такий шлях?

Я Вам говорил про крайности.
Так вот, не выгонять Черноморский флот и полностью лечь по РФ -- это не одно и тоже.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:58

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:Уж лучше кто-другой, чем это бестолковое, бесполезное, популистское лицо, которое только и может что удерживаться всеми силами на кресле, загребая себе как можно больше ,пропихивая своих вороватых дружков на должности для дерибана страны.

Ага. Значить, нові старі схеми поламають, точніше, поставлять своїх, і заживемо, як у Хранції? А чого ж раніше не ламали, не реформували?
І цей, якщо зараз середня 350 баксів, то буде скільки - 500, чи, відразу, 1000?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:13

  27661 написав:0mage0
Саме так, поки Україна поводилася в рамках інтересах московії, вони нас не чіпали, за це навіть приплачували, знижку на газ давали. І так, є легкий шлях до "миру" та "дружби" з сусідом. Не виганяти Чорноморський флот, не підписувати асоціацію з ЄС, триматися подалі від НАТО, залишати панівною московську балачку, список можна продовжувати. А може давайте просто відмовимося від незалежності та станемо частиною московії? Навіщо ці напівзаходи?

Вы бросаетесь в крайности. Но если в кратце, то да.
Есть пример как Панама (государство такое есть), попыталось забрать "Панамский канал".
Вот смеху было. :D


вот смеху то... когда вы коммунистическую пропаганду повторяете! :lol:

За 10 лет до войны руководители Панамы и США подписали договор что канал передадут в 1999 Панаме, и соответственно через еще 10 лет после войны канал передали.

А война к каналу непричем.

https://en.wikipedia.org/wiki/Torrijos% ... r_Treaties
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B0%D0%BB
https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... _of_Panama
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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