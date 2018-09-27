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У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:29
budivelnik написав:
США ,Англія і Франція признають що не виконали своїх обовязків які випливали з нашої відмови від атомної зброї - і передадуть нам з десяток ракет з ядерними боєголовками.... ото сміху буде , пуйло тільки ядерним шантажом і лякає . а тут раз - чортик з табакерки . ракети з ядерними боєголовками на відстані в 500-600 км від москви....
это полный бред, серьезно...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:31
budivelnik написав: Shram написав:
Что сделали финны?
- объявили полный нейтралитет,
Так ми зробили більше ніж фіни
Я подозреваю, что не поможет.
Если у него в методичке не прописано - значит этого не существует. А в логику у него не получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:33
Kripo написав: budivelnik написав:
США ,Англія і Франція признають що не виконали своїх обовязків які випливали з нашої відмови від атомної зброї - і передадуть нам з десяток ракет з ядерними боєголовками.... ото сміху буде , пуйло тільки ядерним шантажом і лякає . а тут раз - чортик з табакерки . ракети з ядерними боєголовками на відстані в 500-600 км від москви....
это полный бред, серьезно...
А на світових форумах кричатими хворі на голову- можемо й ядерною ракетою пальнути
чи ми ми хворі на голову - можемо ціаністого калію цистерну в Лондонський водопровід вилити
не брєд ?
От і висновок
Подібне - лікують подібним
Якщо в пацієнта виробився імунітет до пеніциліну - йому уринотерапію приписують
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:38
budivelnik написав:
От і висновок
Подібне - лікують подібним
Якщо в пацієнта виробився імунітет до пеніциліну - йому уринотерапію приписують
не-не, задача ядерного оружия - сдерживание, а дать (это вообще нонсенс) воюющей стране, чтобы она не дай бог его применила, это преступление, и в ответ не только Киев будет пустыней, а и столицы "давших".... Короче, это просто бред.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:53
Kripo написав: budivelnik написав:
От і висновок
Подібне - лікують подібним
Якщо в пацієнта виробився імунітет до пеніциліну - йому уринотерапію приписують
не-не, задача ядерного оружия - сдерживание, а дать (это вообще нонсенс) воюющей стране, чтобы она не дай бог его применила, это преступление, и в ответ не только Киев будет пустыней, а и столицы "давших".... Короче, это просто бред.
А з ким ми воюємо ?
1 Росія себе не признала учасницею конфлікту
2 Росія всюди стверджує що у нас громадянська війна
3 А чому ви вважаєте що нам хтось щось дасть ?
Є така штука - у випадку не виконання угоди - угода повертається на початкові позиції
А початкова позиція - ядерна зброя у нас
ПС
Ще раз нагадаю
Нам навіть не потрібно щось повертати...
Достатньо заявити
США, Франція, Англія не проти повернення України в клуб ядерних держав внаслідок того що не можуть виконати взяті на себе в 1996 році зобовязання в повному обсязі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:06
budivelnik написав:
США ,Англія і Франція признають що не виконали своїх обовязків які випливали з нашої відмови від атомної зброї - і передадуть нам з десяток ракет з ядерними боєголовками.... ото сміху буде , пуйло тільки ядерним шантажом і лякає . а тут раз - чортик з табакерки . ракети з ядерними боєголовками на відстані в 500-600 км від москви....і ніякої загрози світового ядерного протистояння . просто на 1/6 світу до морозів ще й радіаційний фон підвищиться.
Шкода охолоджувати ваш запал, але ракети це не танки і їх просто так не можна передати. Я вже не кажу про оцей ядерний статус, ядерний клуб і решту міжнародної юридичної маячні, яка унеможливлює це юридично.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:06
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Я не фантазер і розумію що ядерну зброю нам ніхто не поверне . але..
1 Світовим лідерам достатньо заявити що така можливість розглядається- щоб в сусідній з нами країні почалась паніка зі зміною як памперсів так і керівництва
2 У нас існують всі технології , щоб ми могли це зробити самостійно
3 Є така штука як брудна бомба....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:34
Kripo
зачем повторять враки? Как "выгоняли флот"?!
Ну как?!
Как хотя бы "начали"?!
Ну зачем писать ерунду по 5 раз?!!
Украина виновата просто тем что "это не Россия" и все. Посмотрим на Беларуссию, вот они в гланды целуются а Руссия их проглотит все равно, "зона влияния".
Первое заседание "майданной" рады -- обсуждение отмены статуса русского языка, и разрыв харьковского соглашения о флоте.
Просто принять не успели.
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