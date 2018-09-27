Так ми й не тягаємось...

1 Оборона потребує в три рази менше коштів ніж напад

2 Можливості НАТО в десятки разів більші ніж можливості росії.

Ми йдемо в НАТО - це збільшить наші шанси в майбутньому чи зменшить ?

3 Ми 23 роки йшли в фарватері росії.

Як це допомогло нам зберегти крим і ОРДЛО ?

4 Ми 4 роки йдемо в фарватері НАТО

За цей час чи погіршилась наша ситуація в порівнянні з російською ?

5 Якщо ми витримаємо і дійдемо в НАТО і ЄС- ми цим покращимо чи погіршимо можливості наших дітей/внуків ?



Як бачите все просто

Йти рука об руку з росією = втратити державу і майбутнє

ризикнути і піти в потрібному для нас напрямку= в момент повороту отримати максимум проблем,кількість яких буде поступово зменшуватись і поступово буде покращуватись майбутнє