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У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:59
budivelnik
Я не фантазер і розумію що ядерну зброю нам ніхто не поверне . але..
1 Світовим лідерам достатньо заявити що така можливість розглядається- щоб в сусідній з нами країні почалась паніка зі зміною як памперсів так і керівництва
2 У нас існують всі технології , щоб ми могли це зробити самостійно
3 Є така штука як брудна бомба....
Похоже на фантазии.
Разве, что 3-й пункт и то маловероятно.
Я Вам могу привести пример, как Украина получила военный заказ на предприятие
черкасский "Фотоприбор" и не смогли собрать людей, кто может работать над заказом.
У нас уже почти не осталось технологий.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:59
27661 написав:
А с Крымом Раша решила действовать и что, теперь легче нам?
Якщо злодій вкрав чуже майно, його саджають. В нашому випадку поступово варять жабу санкціями. Совок розвалився, і Раша не вічна. Сценарій однаковісінській, як в машині часу на 60 років назад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:03
27661 написав:Kripo
зачем повторять враки? Как "выгоняли флот"?!
Ну как?!
Как хотя бы "начали"?!
Ну зачем писать ерунду по 5 раз?!
Украина виновата просто тем что "это не Россия" и все. Посмотрим на Беларуссию, вот они в гланды целуются а Руссия их проглотит все равно, "зона влияния".
Первое заседание "майданной" рады -- обсуждение отмены статуса русского языка, и разрыв харьковского соглашения о флоте.
Просто принять не успели.
Таким заангажованим можна бути тільки за гроші...
Зверніть увагу
Наша Рада ще навіть обговорити не встигла- а педераційники вже крим віджали ...
Чи в методичках написано що російські збройні сили без підготовки на протязі кількох годин можуть прийняти рішення про анексію ?
Приклад тієї ж Сірії показує що вони роками до цього готуються.
Тому
1 Дії України були реакцією на багаторічну політику москви по підготовці поглинання України
2 Дії України були невчасними ( потрібно було готуватись ще з часів Тузли потихеньку перекидаючи ЗС на Східний кордон з Західного )
3 Реакція України на події в Криму і ОРДЛО була правильна , хоча й малоефективна внаслідок того , що росія свідомо нашпигувала наші Кабмін, СБУ ,ЗСУ,МВС, агентами впливу
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:06
lapay
lapay написав: 27661 написав:
А с Крымом Раша решила действовать и что, теперь легче нам?
Якщо злодій вкрав чуже майно, його саджають. В нашому випадку поступово варять жабу санкціями. Совок розвалився, і Раша не вічна. Сценарій однаковісінській, як в машині часу на 60 років назад.
Этот вероятно, но разница с СССР в том, что сейчас не 2-а полюса и если санкции не поддержит Азия( а она не поддержала), то это уже не блокада.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:12
27661 написав:lapay lapay написав: 27661 написав:
А с Крымом Раша решила действовать и что, теперь легче нам?
Якщо злодій вкрав чуже майно, його саджають. В нашому випадку поступово варять жабу санкціями. Совок розвалився, і Раша не вічна. Сценарій однаковісінській, як в машині часу на 60 років назад.
Этот вероятно, но разница с СССР в том, что сейчас не 2-а полюса и если санкции не поддержит Азия( а она не поддержала), то это уже не блокада.
А що в прикладі з СРСР Азія підтримувала санкції ?
Китай, Індія - торгували з СРСР навіть в момент кончини останнього
Так що в сьогоднішньому світі ( високоефективному) навіть маленька пісчинка в двигуні - не дасть вирватись на перші місця , а росію просто потихеньку витискають з першої десятки...
Ба більше
Сателітів росії - також тиснуть не по дитячому , а все тому що
Наприклад Угорщина -ВВП сьогодні такеж як і в України - питання на засипку
Чий ринок для ЄС більш цікавий - угорський чи український ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:19
budivelnik
Таким заангажованим можна бути тільки за гроші...
Зверніть увагу
Наша Рада ще навіть обговорити не встигла- а педераційники вже крим віджали ...
Чи в методичках написано що російські збройні сили без підготовки на протязі кількох годин можуть прийняти рішення про анексію ?
Приклад тієї ж Сірії показує що вони роками до цього готуються.
Это я не исключаю, думаю у них есть план и на полномасштабную войну с Украиной.
Тому
1 Дії України були реакцією на багаторічну політику москви по підготовці поглинання України
2 Дії України були невчасними ( потрібно було готуватись ще з часів Тузли потихеньку перекидаючи ЗС на Східний кордон з Західного )
3 Реакція України на події в Криму і ОРДЛО була правильна , хоча й малоефективна внаслідок того , що росія свідомо нашпигувала наші Кабмін, СБУ ,ЗСУ,МВС, агентами впливу
И Вы думаете, что эти действия не имели бы последствий?
Это называется гонка вооружений и у кого больше ресурсов?
И если бы я был правителем Украины, то я бы не стал тягаться с РФ в вооружении.
А що в прикладі з СРСР Азія підтримувала санкції ?
Азия тогда вообще не имела веса. ВВП был меньше чем у СССР, а сейчас ВВП Китая без остальной Азии -- больше чем у ЕС.
Китай, Індія - торгували з СРСР навіть в момент кончини останнього
Я думаю СССР распался не только по экономическим причинам. Одного Горбачёва хаватило бы. Но было, наверное, много факторов.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:25
27661 написав:
Это называется гонка вооружений и у кого больше ресурсов?
И если бы я был правителем Украины, то я бы не стал тягаться с РФ в вооружении.
Так ми й не тягаємось...
1 Оборона потребує в три рази менше коштів ніж напад
2 Можливості НАТО в десятки разів більші ніж можливості росії.
Ми йдемо в НАТО - це збільшить наші шанси в майбутньому чи зменшить ?
3 Ми 23 роки йшли в фарватері росії.
Як це допомогло нам зберегти крим і ОРДЛО ?
4 Ми 4 роки йдемо в фарватері НАТО
За цей час чи погіршилась наша ситуація в порівнянні з російською ?
5 Якщо ми витримаємо і дійдемо в НАТО і ЄС- ми цим покращимо чи погіршимо можливості наших дітей/внуків ?
Як бачите все просто
Йти рука об руку з росією = втратити державу і майбутнє
ризикнути і піти в потрібному для нас напрямку= в момент повороту отримати максимум проблем,кількість яких буде поступово зменшуватись і поступово буде покращуватись майбутнє
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:29
lapay написав:
. Совок розвалився, і Раша не вічна.
А Украина вечна?
План "сидеть и ждать труп врага" хорош только для того у кого есть ресурсы и запасы.
Не боитесь что Украина кончится раньше чем Россия?
По крайней мере по всем экономико-финансовым показателям дела у России намного лучше чем у Украины.
Вы можете это отрицать, но это не перестанет быть фактом.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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1
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:33
budivelnik
Так ми й не тягаємось...
1 Оборона потребує в три рази менше коштів ніж напад
2 Можливості НАТО в десятки разів більші ніж можливості росії.
Ми йдемо в НАТО - це збільшить наші шанси в майбутньому чи зменшить ?
3 Ми 23 роки йшли в фарватері росії.
Як це допомогло нам зберегти крим і ОРДЛО ?
4 Ми 4 роки йдемо в фарватері НАТО
За цей час чи погіршилась наша ситуація в порівнянні з російською ?
5 Якщо ми витримаємо і дійдемо в НАТО і ЄС- ми цим покращимо чи погіршимо можливості наших дітей/внуків ?
Як бачите все просто
Йти рука об руку з росією = втратити державу і майбутнє
ризикнути і піти в потрібному для нас напрямку= в момент повороту отримати максимум проблем,кількість яких буде поступово зменшуватись і поступово буде покращуватись майбутнє
Я тоже оптимист , но тут у меня большие сомнения, разве, что США решат сделать из Украины "витрину" свободного мира. Но пока вижу, что идёт торг с РФ и Украина в этом торге -- объект.
Хотя такую картину, как Вы нарисовали -- я бы хотел видеть.
Ми 4 роки йдемо в фарватері НАТО
За цей час чи погіршилась наша ситуація в порівнянні з російською ?
Вы наверное небыли в РФ.
Я могу сравнить жизнь в РФ и в Польше, но с Украиной не стал бы. Мы беднее в разы.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:39
Shram написав:
Не боитесь что Украина кончится раньше чем Россия?
Ні, Україна мононаціональна країна. Є кілька районів в Чернівецький, Донецькій, Луганській областях і в АРК, де українців меншість, тай усе. А в РФ на кандидатів на вихід не вистачить пальців на руках. Режим КТО доведеться впроваджувати на більшості територій і для половини населення, якщо що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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