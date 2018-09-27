По ППС в нас зарплата $1000, а в РФ $1500. Дороги в нас ХХХ.., це правда.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:43
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
По ППС в нас зарплата $1000, а в РФ $1500. Дороги в нас ХХХ.., це правда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:48
1 Я був в росії
2 Я б не став порівнювати життя в москві-ленінграді з середнім рівнем життя в Україні, але середньостатистичне життя в росії за межами цих двох мегаполісів - явно гірше за середньостатистичне життя в Україні
3 Враховуючи наші кліматичні умови - я берусь стверджувати що в найгірші умови життя в Україні ( 30 % найгірших) в рази кращі ніж найгірші умови життя в росії (тих самих 30% ) , а тому я берусь стверджувати що 40 млн росіян живуть в рази гірше ніж 40 млн українців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:51
Ви просто не уявляєте не дороги а напрямки в Сибіру, Далекому Сході....
Так для Вас
В Україні між двома населенними пунктами в 200 і більше осіб - максимум 20 км дороги
В росії між населенними пунктами в 200 і більше осіб ( особливо в азійській її частині) - може бути й 200 км до найближчого населенного пункту.
Тому ще раз
40 млн найбідніших росіян живуть в рази гірше ніж 40 млн найбідніших українців
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:56
budivelnik
По этому я не уехал из Украины и нормально живу, не смотря на дороги и врагов Украины в раде.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:21
Не стоит преувеличивать мононациональность Украины, и преувеличивать многонациональность России. Почти во всех российских национальных республиках доля этих самых национальностей - процентов 20, а то и меньше.
И фактов срытой раздачи паспортов от соседних стран (партнеров!) в России в отличие от Украины не наблюдается.
К тому же речь идет об экономике. Первично её состояние, именно когда слаба экономика начинают набирать силу центробежные попытки.
Экономика же России, несмотря на все хотелки и мечталки многих украинцев, достаточна стабильна, и даже под санкциями и низкими ценами на нефть ничего критического с ней не случилось.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:32
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Так таки і 20? В Татарстані більше половини, і зростає, в Башкортостані більше половини, про Кавказ я взагалі мовчу, причому більшість росіян живе в містах, тобто може мобільно злиняти, якщо що. Зростає кількість мусульман, народжуванність в них набато вища, так що ждёмс...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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