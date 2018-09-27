По ППС в нас зарплата $1000, а в РФ $1500. Дороги в нас ХХХ.., це правда.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:43
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
По ППС в нас зарплата $1000, а в РФ $1500. Дороги в нас ХХХ.., це правда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:48
1 Я був в росії
2 Я б не став порівнювати життя в москві-ленінграді з середнім рівнем життя в Україні, але середньостатистичне життя в росії за межами цих двох мегаполісів - явно гірше за середньостатистичне життя в Україні
3 Враховуючи наші кліматичні умови - я берусь стверджувати що в найгірші умови життя в Україні ( 30 % найгірших) в рази кращі ніж найгірші умови життя в росії (тих самих 30% ) , а тому я берусь стверджувати що 40 млн росіян живуть в рази гірше ніж 40 млн українців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:51
Ви просто не уявляєте не дороги а напрямки в Сибіру, Далекому Сході....
Так для Вас
В Україні між двома населенними пунктами в 200 і більше осіб - максимум 20 км дороги
В росії між населенними пунктами в 200 і більше осіб ( особливо в азійській її частині) - може бути й 200 км до найближчого населенного пункту.
Тому ще раз
40 млн найбідніших росіян живуть в рази гірше ніж 40 млн найбідніших українців
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:56
budivelnik
По этому я не уехал из Украины и нормально живу, не смотря на дороги и врагов Украины в раде.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:21
Не стоит преувеличивать мононациональность Украины, и преувеличивать многонациональность России. Почти во всех российских национальных республиках доля этих самых национальностей - процентов 20, а то и меньше.
И фактов срытой раздачи паспортов от соседних стран (партнеров!) в России в отличие от Украины не наблюдается.
К тому же речь идет об экономике. Первично её состояние, именно когда слаба экономика начинают набирать силу центробежные попытки.
Экономика же России, несмотря на все хотелки и мечталки многих украинцев, достаточна стабильна, и даже под санкциями и низкими ценами на нефть ничего критического с ней не случилось.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:32
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Так таки і 20? В Татарстані більше половини, і зростає, в Башкортостані більше половини, про Кавказ я взагалі мовчу, причому більшість росіян живе в містах, тобто може мобільно злиняти, якщо що. Зростає кількість мусульман, народжуванність в них набато вища, так що ждёмс...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:51
Вы предпочитаете пропускать мимо ушей то что я вам говорю, и видеть только то что вы хотите видеть.
Есть нац.регионы с большим процентом нацнаселения - на Кавказе, Татария, но их подавляющее меньшинство. В каких нибудь Бурятиях, Корелиях, Чувашиях, Мордовиях доля русских очень велика. К тому же в Башкирии и Татарии (и прочих, за исключением Кавказа), например очень сильны процессы ассимиляции - когда у родителей татар дети уже плохо разговаривают, или вообще не говорят на татарском, и татарами себя считают чисто формально. Я например, встречал в своей жизни марийку, которая по-марийски умела только считать до десяти, а во всем остальном была типичной русской.
Опять же вы уходите от темы предпочитая сваливать всё на нац.факторы, хотя как я уже говорил первична экономика.
Например, в Абхазии или Южной Осетии вообще очень незначительна доля русских, но те упорно имеют желание войти в состав России. Хочется присосаться к денежной сиське. Не будь у России денег - не было бы желаний.
Деньги у России есть, а вот как раз у Украины нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:08
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Правильно, Совок впав через низькі ціни на нафту, коли саудити різко збільшили видобуток нафти з 2 до 10 млн барелів на добу. Зараз видобуток збільшує США, хоч і не таким стрибком, як СА, свого часу. Не буде нафтобабла - не буде і РФ. Так що ждёмс...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:12
Так была же цена совсем недавно цена в 35 долларов.
Ничего не случилось.
Или это не низкая цена?
Да и сидеть и ждать когда (если) всё кто-то сделает для вас - так себе позиция.
Можно ведь и не дождаться.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:22
Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості
Ну як же нічого не трапилось? Курс долара зріс вдвічі, заначки майже всі спорожнили. На два роки запасів вистачило, а саудити, перший раз, курс просадили були на двадцать років. На другу спробу їх надовго не вистачило, бо населення збільшилось, а годувати чимось треба. Прапор підхопили США.
Якщо країна хоче торгувати чимось, крім сировини, то треба дружити з США і ЄС. Хто не хоче - буде животіти, як Іран, Венесуела, чи РФ (поки не розпадеться).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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