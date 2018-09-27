Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:51

lapay написав: Shram написав: Почти во всех российских национальных республиках доля этих самых национальностей - процентов 20, а то и меньше. Почти во всех российских национальных республиках доля этих самых национальностей - процентов 20, а то и меньше.

Так таки і 20? В Татарстані більше половини, і зростає, в Башкортостані більше половини, про Кавказ я взагалі мовчу, причому більшість росіян живе в містах, тобто може мобільно злиняти, якщо що. Зростає кількість мусульман, народжуванність в них набато вища, так що ждёмс... Так таки і 20? В Татарстані більше половини, і зростає, в Башкортостані більше половини, про Кавказ я взагалі мовчу, причому більшість росіян живе в містах, тобто може мобільно злиняти, якщо що. Зростає кількість мусульман, народжуванність в них набато вища, так що ждёмс...

Вы предпочитаете пропускать мимо ушей то что я вам говорю, и видеть только то что вы хотите видеть.Есть нац.регионы с большим процентом нацнаселения - на Кавказе, Татария, но их подавляющее меньшинство. В каких нибудь Бурятиях, Корелиях, Чувашиях, Мордовиях доля русских очень велика. К тому же в Башкирии и Татарии (и прочих, за исключением Кавказа), например очень сильны процессы ассимиляции - когда у родителей татар дети уже плохо разговаривают, или вообще не говорят на татарском, и татарами себя считают чисто формально. Я например, встречал в своей жизни марийку, которая по-марийски умела только считать до десяти, а во всем остальном была типичной русской.Опять же вы уходите от темы предпочитая сваливать всё на нац.факторы, хотя как я уже говорил первична экономика.Например, в Абхазии или Южной Осетии вообще очень незначительна доля русских, но те упорно имеют желание войти в состав России. Хочется присосаться к денежной сиське. Не будь у России денег - не было бы желаний.Деньги у России есть, а вот как раз у Украины нет.