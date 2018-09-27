У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Shram написав:Так была же цена совсем недавно цена в 35 долларов. Ничего не случилось. Или это не низкая цена?
Ну як же нічого не трапилось? Курс долара зріс вдвічі, заначки майже всі спорожнили. На два роки запасів вистачило, а саудити, перший раз, курс просадили були на двадцать років. На другу спробу їх надовго не вистачило, бо населення збільшилось, а годувати чимось треба. Прапор підхопили США. Якщо країна хоче торгувати чимось, крім сировини, то треба дружити з США і ЄС. Хто не хоче - буде животіти, як Іран, Венесуела, чи РФ (поки не розпадеться).
Ну курс упал вдвое. ЗВР чуть похудели. (теперь обратно восстановились кстати) Но глобально то, как вы мечтаете, ничего не произошло. Бунтов не было, отделений территорий не произошло, отдачи Крыма не случилось, оставление ЛДНР не было, смена правительства и президента не состоялась. Цены на нефть низкие, санкции западные - а Россия не развалилась. А ведь должна была, по вашему.
Касательно дружить с ЕС - совместно с Германией (первая экономика ЕС) строится СП2, немецкие турбины запущены в Крыму, строятся и работают автозаводы немецких компаний в России - это тянет на "дружить"? А как Украина "дружит" с ЕС? Помимо словесной поддержки?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Так была же цена совсем недавно цена в 35 долларов. Ничего не случилось. Или это не низкая цена?
Ну як же нічого не трапилось? Курс долара зріс вдвічі, заначки майже всі спорожнили. На два роки запасів вистачило, а саудити, перший раз, курс просадили були на двадцать років. На другу спробу їх надовго не вистачило, бо населення збільшилось, а годувати чимось треба. Прапор підхопили США. Якщо країна хоче торгувати чимось, крім сировини, то треба дружити з США і ЄС. Хто не хоче - буде животіти, як Іран, Венесуела, чи РФ (поки не розпадеться).
Ну курс упал вдвое.
Приведіть приклади падіння курсу в 2 рази в будь-якій з країн першої тридцятки за останні 4 роки Якщо не зможете - тоді й отримаєте реальне а не дуте місце російської економіки
Shram написав:ЗВР чуть похудели. (теперь обратно восстановились кстати)
А два фонди на сумму в 2 трлн рублів - пропали - чи це не вплив санкцій ? Так на хвилинку - збирали ці фонди з 1999 до 2013 - просрали з 2013- до 2018 - як на мене швидкість витрат в 3 рази швидша ніж швидкість збору
Shram написав:Но глобально то, как вы мечтаете, ничего не произошло. Бунтов не было, отделений территорий не произошло, отдачи Крыма не случилось, оставление ЛДНР не было, смена правительства и президента не состоялась. Цены на нефть низкие, санкции западные - а Россия не развалилась. А ведь должна была, по вашему.
А нам бунти на найдовшому нашому кордоні не потрібні. Нам достатньо щоб ерефія розсипалась по кордонам своїх адмінокругів (московія-карелія-уралія-сибірія-кавказія-далекосходія
Shram написав:Касательно дружить с ЕС - совместно с Германией (первая экономика ЕС) строится СП2, немецкие турбины запущены в Крыму, строятся и работают автозаводы немецких компаний в России - это тянет на "дружить"?
Дружити то вона дружить , але німці на них образились за сіменс, американці ображаються на німців за газ і так далі .а США більш важливий партнер для Німеччини ніж ерефія
Shram написав:А как Украина "дружит" с ЕС? Помимо словесной поддержки?
1 Переорієнтація ринку , ми втратили 20% промисловості в ОРДЛО і вже відіграли ці втрати 2 Безвіз - йдемо шляхом Польщі, яка в 1990-1995 була на порядок слабкіша від нас, а сьогодні має ВВП на душу населення такеж як і ерефія
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
27661 написав:Первое заседание "майданной" рады -- обсуждение отмены статуса русского языка, и разрыв харьковского соглашения о флоте. Просто принять не успели.
закон о языке - чисто внутренние дело, при чем это вообще?! "попытка разорвать харьковский договор" - ну пообсуждали, дальше что? международный договор приняли и ратифицировали в Раде, его нужно было исполнять, это только "сильный" может международные договора в одностороннем порядке денансировать - так к примеру Россия поступила с договорами по границам с прибалтикой. А нас бы заставила выполнять, как к примеру СШA заставили Кубу выполнять договор по своей базе военной, и вот это "обсуждение" к этому выводу и пришло, на этом и закончили.
Это весь Ваш аргумент?! И так, причем "газавые войны" 2005-20013 годов к ОБСУЖДЕНИЮ в 2014?!
27661 написав:Канал , точнее отказ пересмотра соглашения (The Panama Canal Treaty) одна из причин если не самая важная.
Вы меньше вики на русском читайте, это же открытый проект, вот Вы там тоже можете к примеру написать фигню. Я вам дал английский вариант, его весь мир видит и корректирует, и панамские ребята тоже - и дал вам ФАКТ - договору было уже 10 лет и через 10 лет после войны он вступил в силу, о чем можно еще дисскутировать?!!
Shram написав:Но глобально то, как вы мечтаете, ничего не произошло. Бунтов не было, отделений территорий не произошло, отдачи Крыма не случилось, оставление ЛДНР не было, смена правительства и президента не состоялась. Цены на нефть низкие, санкции западные - а Россия не развалилась. А ведь должна была, по вашему.
Нам достатньо щоб ерефія розсипалась по кордонам своїх адмінокругів (московія-карелія-уралія-сибірія-кавказія-далекосходія
Так Россия то не развалилась. Цены на нефть были низкие, санкции были западные - а Россия не развалилась. Опять ждать следующего периода низких цен? А когда он будет - через год? Через два? А может через 10 лет? А вдруг Россия опять не развалится от низких цен на нефть. Ещё 10 лет ждать и мечтать будете? Мечтатели -фантасты....
budivelnik написав:
Shram написав:Касательно дружить с ЕС - совместно с Германией (первая экономика ЕС) строится СП2, немецкие турбины запущены в Крыму, строятся и работают автозаводы немецких компаний в России - это тянет на "дружить"?
Дружити то вона дружить , але німці на них образились за сіменс,
Ага так разозлились и обиделись, что подписали новый контракт на поставку новых турбин на новые ТЭС в Татарстан. А ещё два новых автозавода решили построить в России - один от БМВ в Калининграде, второй от Мерседес в подмосковье.
Поймите я не защищаю Россию, я лишь показываю что ваша вера и надежда на то, что "Россия развалится" основывается не на логике и фактах, а на ваших мечтаниях и эмоциях. Понимаю вам очень хочется этого, но от ваших хотелок этого не произойдет. У России полно проблем, но надеяться (и уж тем более строить планы) на то, что в течение ближайших трех-пяти-десяти (и так далее) лет она сама по себе развалится глупо. Очень глупо.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Цены на нефть низкие, санкции западные - а Россия не развалилась. А ведь должна была, по вашему.
Цигель, цигель, ай-лю-лю..
Падіння цін. 1985-1986
У 1985 році Саудівська Аравія різко збільшила видобутку нафти з двох до десяти мільйонів барелів на день, що спричинило різке падіння цін - з $32 до $10 за барель.
У зв’язку з цим в 1985 році бюджет Радянського Союзу недоотримав $20 млрд, що стало початком краху держави.
Низькі ціни на нафту сприяли послабленню радянської економіки, однак стимулювали зростання американської, тому деякі аналітики вважають, що падіння організувала адміністрація президента США Рональда Рейгана, яка застосувала нафтову зброю в економічній війні проти СРСР.
budivelnik написав:2 У нас існують всі технології , щоб ми могли це зробити самостійно 3 Є така штука як брудна бомба....
1. нет, не можем, до 2001 года как минимум было 3 запроса от правительств с грифом "секретно" в наши научные центры "можно ли произвести 1-5 ядерных заряда" и ответ был всегда "НЕТ"
2. Грязная бомба - да нефиг делать - взять из отстойника долгоживущие отбросы, набить контейнер, послать на пароме к примеру в Питер или Керчь и взорвать, пол Крыма будет на 2-3 сотни лет заражено. Вот Вы готовы превратить Крым в "зону чернобыльскую"?!
Лично Вы?
Или Москву?
И те кто бомбу такую сделают и те кто дoставят и те кто даст команду применить будут знать, что они преступники, что это трибунал, что их никогда никто не простит за такое, за бесчеловечность, кто-то обязательно выдаст информацию, и за дело "самообороны приднестровья" такое преступление не сойдет, и вот тогда, любой человек вменяемый оправдает и "танки в Киеве и во Львове".
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.