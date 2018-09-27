Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:14

budivelnik написав: у

Shram написав: Но глобально то, как вы мечтаете, ничего не произошло. Бунтов не было, отделений территорий не произошло, отдачи Крыма не случилось, оставление ЛДНР не было, смена правительства и президента не состоялась.

Цены на нефть низкие, санкции западные - а Россия не развалилась.

А ведь должна была, по вашему. Но глобально то, как вы мечтаете, ничего не произошло. Бунтов не было, отделений территорий не произошло, отдачи Крыма не случилось, оставление ЛДНР не было, смена правительства и президента не состоялась.Цены на нефть низкие, санкции западные - а Россия не развалилась.А ведь должна была, по вашему.

Нам достатньо щоб ерефія розсипалась по кордонам своїх адмінокругів (московія-карелія-уралія-сибірія-кавказія-далекосходія Нам достатньо щоб ерефія розсипалась по кордонам своїх адмінокругів (московія-карелія-уралія-сибірія-кавказія-далекосходія

budivelnik написав: Shram написав: Касательно дружить с ЕС - совместно с Германией (первая экономика ЕС) строится СП2, немецкие турбины запущены в Крыму, строятся и работают автозаводы немецких компаний в России - это тянет на "дружить"? Касательно дружить с ЕС - совместно с Германией (первая экономика ЕС) строится СП2, немецкие турбины запущены в Крыму, строятся и работают автозаводы немецких компаний в России - это тянет на "дружить"? Дружити то вона дружить , але німці на них образились за сіменс, Дружити то вона дружить , але німці на них образились за сіменс,

Так Россия то не развалилась.Цены на нефть были низкие, санкции были западные - а Россия не развалилась.Опять ждать следующего периода низких цен?А когда он будет - через год? Через два? А может через 10 лет?А вдруг Россия опять не развалится от низких цен на нефть.Ещё 10 лет ждать и мечтать будете?Мечтатели -фантасты....Ага так разозлились и обиделись, что подписали новый контракт на поставку новых турбин на новые ТЭС в Татарстан.А ещё два новых автозавода решили построить в России - один от БМВ в Калининграде, второй от Мерседес в подмосковье.Поймите я не защищаю Россию, я лишь показываю что ваша вера и надежда на то, что "Россия развалится" основывается не на логике и фактах, а на ваших мечтаниях и эмоциях.Понимаю вам очень хочется этого, но от ваших хотелок этого не произойдет.У России полно проблем, но надеяться (и уж тем более строить планы) на то, что в течение ближайших трех-пяти-десяти (и так далее) лет она сама по себе развалится глупо. Очень глупо.