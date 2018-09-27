Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:34

Kripo написав: Shram написав: Опять ждать следующего периода низких цен?

А когда он будет - через год? Через два? А может через 10 лет?

А вдруг Россия опять не развалится от низких цен на нефть.

Ещё 10 лет ждать и мечтать будете?

Мечтатели -фантасты.... Опять ждать следующего периода низких цен?А когда он будет - через год? Через два? А может через 10 лет?А вдруг Россия опять не развалится от низких цен на нефть.Ещё 10 лет ждать и мечтать будете?Мечтатели -фантасты....



абсолютно согласен с вами!

Это все фантазии на тему "затянем потуже пояса" - правда думающая часть населения тикает аж ветер в ушах свистит.



Какой Ваш план, как нам Украину из этого капкана вытащить? Не превращаться же в Молдовию-Грузию где уже 27 лет ждут "скорого развала Россиии" и при этом страны нищие?!



Что вот Вы бы делали, если бы стали президентом-диктатором Украины? абсолютно согласен с вами!Это все фантазии на тему "затянем потуже пояса" - правда думающая часть населения тикает аж ветер в ушах свистит.Какой Ваш план, как нам Украину из этого капкана вытащить? Не превращаться же в Молдовию-Грузию где уже 27 лет ждут "скорого развала Россиии" и при этом страны нищие?!Что вот Вы бы делали, если бы стали президентом-диктатором Украины?

Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах.Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться.Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.Победить Россию сами мы не можем.Воевать и действовать во вред своим интересам за нас никто не будет.Кормить и вытягивать из бедности 30 миллионов человек тоже никто не будет.Затягивать противостояние на десятилетия и морозить статус-кво нам невыгодно (очень невыгодно - пожалуй это самый худший для нас сценарий)Остается одно - мирные переговоры и договариваться.Открыто договариваться, а не как сейчас это делается, когда олигархи тишком протягивают свои интересы во вред Украине.К примеру , ежу ясно, что и Украине и ЛДНР будет выгодно если Украина начнет покупать уголь Донбасса. Для Украины это более дешевые ресурсы чем российский уголь или американский, для ЛДНР это рабочие места, и что немаловажно привязка к Украине. Да и расплачиваться можно гривной, а не валютой. Возможно что это даже сократит численнность "ополчения ЛДНР" многие из которых идут туда за деньги не имея другой альтернативы.Так же можно договариваться по пропуску российского авто и авиа транзита через Украину, естественно не бесплатно. По газовым вопросам, по вопросам судоходства в Черном и Азовских морях, и так далее.Пока мы не начнем договариваться ситуация для нас будет лишь ухудшаться.Более того, как это не странно звучит, наша договороспособность с Россией лишь усилит наши переговорные позиции с западными странами. Если сейчас мы выпрашиваем деньги , но нам кидают лишь кость( и то через раз), потому что "куда вы денетесь?". То при переговорах с Россией мы легко можем пригрозить Западу уступить России ту или иную существенную для Запада позицию. Это даст нам более высокие шансы получения положительных решений в пользу Украины.Косательно экономики - нужно срочно снимать мораторий на продажу земли (это очень большие деньги фактически замороженные на сегодня). Только делать это нужно грамотно и постепенно. Сначала скажем, в двух-трех областях, посмотреть результаты исправить ошибки, далее ещё в пяти- шести областях, опять посмотреть и так далее.Создать нац. программу развития промышленности, перекачивать в промышленность часть денег от аграрного сектора. Промышленость это основа развития государства. 90% развитых государств стали таковыми на промышленном производстве. Из аграрных стран получаются лишь банановые колонии.Ну и во внутренней политике жестко бороться с криминалом. Я например уверен, что у МВД сейчас достаточно сил и ресурсов чтобы покончить с "янтарной" и "древесной" мафией в течении двух-трех недель. Да это будут жесткие и масштабные операции, но их нужно провести обязательно, пока криминал там не перерос в очередные ЧНР и ВНР, и прочие НР.Много чего ещё нужно делать, расписывать можно долго. Боюсь что только времени у Украины на всё это остаётся всё меньше и меньше.