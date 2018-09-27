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У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:16

  0mage0 написав:
  Shram написав:Косательно геополітики - якщо грубо - потрібно домовлятися.
Домовлятися з Росією і ЛДНР. Йти на взаємовигідні компроміси.

Ви знаєте що таке компроміс? Це взаємні поступки. Отже, початкова позиція України - це стан на початок лютого 2014 року. Що б ви могли зробити предметом компромісу з української сторони і щоб за це ми отримали від московії натомість?


Вы предлагаете поразмышлять на тему "а вот если бы в 2014-ом"?
Нет, спасибо.
От этого ничего не изменится в настоящем.
Так что начальная точка для переговоров и компромиссов это сегодняшний-завтрашний день.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:29

  Shram написав:
  0mage0 написав:
  Shram написав:Косательно геополітики - якщо грубо - потрібно домовлятися.
Домовлятися з Росією і ЛДНР. Йти на взаємовигідні компроміси.

Ви знаєте що таке компроміс? Це взаємні поступки. Отже, початкова позиція України - це стан на початок лютого 2014 року. Що б ви могли зробити предметом компромісу з української сторони і щоб за це ми отримали від московії натомість?

Ви пропонуєте поміркувати на тему "а от якби в 2014-му"?
Ні дякую.
Від цього нічого не зміниться в сьогоденні.
Так що початкова точка для переговорів і компромісів це сьогоднішній-завтрашній день.

Ну тоді це не компроміс, а визнання захоплення територій. Завтра московія захопить ще шматок і ви будете казати, давайте з цієї точки шукати компроміс?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:35

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:Более того, как это не странно звучит, наша договороспособность с Россией лишь усилит наши переговорные позиции с западными странами.

Главное, в чем заключается противоречие, что людей, готовых мириться с русскими и воевать, в текущий момент примерно поровну, т.е. очень тяжело достичь общественного согласия. Мало того, кто-то должен приструнить радикалов - как? Они вооружены до зубов и могут больно огрызаться. Нынешние власти их терпят и боятся, но так вечно не может быть. Возврат Крыма сейчас больше напоминает мечту - а всего-то, в 90-х стоило продать русским Севастополь и фиг с ними. Возврат в орбиту Донбасса реален - как это не банально звучит, Минские соглашения в помощь. Но к этому не готова власть: получить 3 миллиона избирателей, которые за них никогда не проголосуют - это больно и поменяет расстановку сил.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:45

  0mage0 написав:
  Shram написав:Косательно геополітики - якщо грубо - потрібно домовлятися.
Домовлятися з Росією і ЛДНР. Йти на взаємовигідні компроміси.

Ви знаєте що таке компроміс? Це взаємні поступки. Отже, початкова позиція України - це стан на початок лютого 2014 року. Що б ви могли зробити предметом компромісу з української сторони і щоб за це ми отримали від московії натомість?


Он уже озвучил методичку - надо было покорно принимать все, что захотела бы сделать рашка.

Других вариантов у них нет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:51

  0mage0 написав:Ну тоді це не компроміс, а визнання захоплення територій. Завтра московія захопить ще шматок і ви будете казати, давайте з цієї точки шукати компроміс?


Нет.
Мир он не черно-белый.
Сегодня например Украина покупает на миллиарды долларов товары из России.
Война России так и не объявлена.
Миллионы людей ежегодно ездят на заработки в Россию.
Значит ли это что мы признали захват территорий?

Так почему скажем договорившись об авиаперевозках через Украину (что выгодно и России и Украине), по вашему это начнет означать признание захвата территорий?
Я не понимаю почему вы по покупке угля (лекарств, удобрений) сотрудничество с Россией не осуждаете и не рассматриваете как предательство, а по другим темам - газ, авиасообщение - считаете чуть ли не равным гос.измене.
Это мало того что нелогично, так ещё и создает серьезные противоречия внутри украинского общества.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:55

  Sommer написав:
Он уже озвучил методичку - надо было покорно принимать все, что захотела бы сделать рашка.


Вы опять врете.
Скажите как вы относитесь к закупкам угля и удобрений вашим любимым украинским олигархатом у России?
Опять сбежите с этой темы, и опуститесь до оскорблений?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:03

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:Мир он не черно-белый.
Сегодня например Украина покупает на миллиарды долларов товары из России.
Война России так и не объявлена.
Миллионы людей ежегодно ездят на заработки в Россию.
Значит ли это что мы признали захват территорий?

Так почему скажем договорившись об авиаперевозках через Украину (что выгодно и России и Украине), по вашему это начнет означать признание захвата территорий?
Я не понимаю почему вы по покупке угля (лекарств, удобрений) сотрудничество с Россией не осуждаете и не рассматриваете как предательство, а по другим темам - газ, авиасообщение - считаете чуть ли не равным гос.измене.
Это мало того что нелогично, так ещё и создает серьезные противоречия внутри украинского общества.

Так чого Рашка не купувала турецькі помідори після одного-єдиного сбитого літака - цеж вигідно було, є і буде? Чого в Єгипет не літають, добираються, бідні, через Казахстан і Білорусь? Таких прикладів десятки.
Оці кремлівськи мантри про вигоду, постріли в ногу, дружбу і домовляння, розповідайте своїм скрепоносним сородичам. Вони ж усьому вірять, що цар-батюшка скаже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:04

  Shram написав:
  0mage0 написав:Ну тоді це не компроміс, а визнання захоплення територій. Завтра московія захопить ще шматок і ви будете казати, давайте з цієї точки шукати компроміс?

Ні.
Світ він не чорно-білий.
Сьогодні наприклад Україна купує на мільярди доларів товари з Росії.
Війна Росії так і не оголошена.
Мільйони людей щорічно їздять на заробітки в Росію.
Чи означає це що ми визнали захоплення територій?

Так чому скажімо домовившись про авіаперевезення через Україну (що вигідно і Росії і Україні), на вашу це почне означати визнання захоплення територій?
Я не розумію чому ви з купівлі вугілля (ліків, добрив) співпраця з Росією не засуджуєте і не розглядаєте як зрада, а з інших тем - газ, авіасполучення - вважаєте мало не рівним гос.ізмене.
Це мало того що нелогічно, так ще й створює серйозні протиріччя всередині українського суспільства.

Я персонально вважаю, що Україна має припинити повністю будь-яку співпрацю з РФ і повністю розірвати дипломатичні зносини. А те, що в наших діях наразі немає логіки, тут мушу погодитися.
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