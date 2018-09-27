У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Shram написав:Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах. Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться. Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.
Добре , давайте домовлятись Я вискажу свою думку, думаю що вона буде ще менш популярна на ватних інформ-ресурсах 1 Територіями ми не торгуємо . тому Крим-ОРДЛО територія України 2 Люди мають право на самови3начення , тому будь-хто проживаючий на українських територіях має право прийняти громадянство росії ( це стосується і Криму з ОРДЛО а також будь-якої іншої області України 3 Є загальноєвропейське правило , що громадянин іншої держави має право перебувати на території сусідньої держави не більше 90 днів на пів-року. Таким чином всі хто прийняв громадянство росії , але має житло чи бізнес на території України , без проблем зможуть перебувати на цих територіях не більше 90 днів з 180 . Для того щоб перебувати більше - потрібно отримати дозвіл міграційної служби. До речі в росії також працює це правило. 4 Ясно що громадяни чузоземної держави не зможуть приймати участі у виборах. То як - мої пропозиції кращі і більш справедливіші від ваших ? Тим більше що вони вирішують всі проблема задекларовані росією а - захист російськомовних б - непорушність кордонів України визнаних як росією так і Західним Світом
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
0mage0 написав:Ну тоді це не компроміс, а визнання захоплення територій. Завтра московія захопить ще шматок і ви будете казати, давайте з цієї точки шукати компроміс?
Ні. Світ він не чорно-білий. Сьогодні наприклад Україна купує на мільярди доларів товари з Росії. Війна Росії так і не оголошена. Мільйони людей щорічно їздять на заробітки в Росію. Чи означає це що ми визнали захоплення територій?
Так чому скажімо домовившись про авіаперевезення через Україну (що вигідно і Росії і Україні), на вашу це почне означати визнання захоплення територій? Я не розумію чому ви з купівлі вугілля (ліків, добрив) співпраця з Росією не засуджуєте і не розглядаєте як зрада, а з інших тем - газ, авіасполучення - вважаєте мало не рівним гос.ізмене. Це мало того що нелогічно, так ще й створює серйозні протиріччя всередині українського суспільства.
Я персонально вважаю, що Україна має припинити повністю будь-яку співпрацю з РФ і повністю розірвати дипломатичні зносини. А те, що в наших діях наразі немає логіки, тут мушу погодитися.
Что принесет это Украине кроме негативных экономико-социальных последствий, и возможно морального удовлетворения некоторых украинцев?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах. Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться. Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.
Добре , давайте домовлятись Я вискажу свою думку, думаю що вона буде ще менш популярна на ватних інформ-ресурсах 1 Територіями ми не торгуємо . тому Крим-ОРДЛО територія України
Я вас и не призывал торговать территориями. Признавайте Крым и ДОнбасс украинскими, разве это мешает договариваться по отдельным торговым и транзитным вопросам? Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами. У вас какое-то избирательное мышление.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах. Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться. Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.
Я вискажу свою думку, думаю що вона буде ще менш популярна на ватних інформ-ресурсах 1 Територіями ми не торгуємо . тому Крим-ОРДЛО територія України 2 Люди мають право на самови3начення , тому будь-хто проживаючий на українських територіях має право прийняти громадянство росії ( це стосується і Криму з ОРДЛО а також будь-якої іншої області України 3 Є загальноєвропейське правило , що громадянин іншої держави має право перебувати на території сусідньої держави не більше 90 днів на пів-року. Таким чином всі хто прийняв громадянство росії , але має житло чи бізнес на території України , без проблем зможуть перебувати на цих територіях не більше 90 днів з 180 . Для того щоб перебувати більше - потрібно отримати дозвіл міграційної служби. До речі в росії також працює це правило. 4 Ясно що громадяни чузоземної держави не зможуть приймати участі у виборах. То як - мої пропозиції кращі і більш справедливіші від ваших ? Тим більше що вони вирішують всі проблема задекларовані росією а - захист російськомовних б - непорушність кордонів України визнаних як росією так і Західним Світом
Я вас и не призывал торговать территориями.
Це радує - отже по першому пункту домовились
Shram написав:Признавайте Крым и ДОнбасс украинскими, разве это мешает договариваться по отдельным торговым и транзитным вопросам?
А нам не треба признавати вони й так українські території окуповані(анексовані) росією тому це росія повинна а - признати окупацію(анексію/вплив) б - забрати свій вплив з цих територій
Shram написав:Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами. У вас какое-то избирательное мышление.
Ми змушені закуповувати енергоносії і дозволяти транзит, але ми все робимо щоб а - менше залежати від закупки енергоносіїв ( за 5 років закупки газу зменшились на 15-30 млрд м3 б - диверсифіковуємо свої поставки з країн сполучення з якими йде по території росії на країни сполучення з якими йде по території Європи
Тобто з цим розібрались А як там моя пропозиція про громадянство і терміни перебування не громадян ?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 05 жов, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Shram написав:Що принесе це Україні крім негативних економіко-соціальних наслідків, і можливо морального задоволення деяких українців?
Давайте я перш ніж давати відповідь запитаю у вас, а ви уявляєте торгівлю, туризм, дипломатичні відносини між московією та Німеччиною під час московсько-німецької війни в ході Другої світової війни? Щодо морального задоволення - не розумію, про що ви?
Shram написав:Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами. У вас какое-то избирательное мышление.
РФ теж багато чого купує в України і США. Критичний імпорт ніхто не відміняв.
Так и я о том же. Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма. Разве нет? Разве не таким способом сейчас происходит покупка угля или железнодорожное сообщение.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин