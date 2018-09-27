Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:19

Shram написав: Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах.

Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться.

Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы. Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах.Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться.Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.

Добре , давайте домовлятисьЯ вискажу свою думку, думаю що вона буде ще менш популярна на ватних інформ-ресурсах1 Територіями ми не торгуємо . тому Крим-ОРДЛО територія України2 Люди мають право на самови3начення , тому будь-хто проживаючий на українських територіях має право прийняти громадянство росії ( це стосується і Криму з ОРДЛО а також будь-якої іншої області України3 Є загальноєвропейське правило , що громадянин іншої держави має право перебувати на території сусідньої держави не більше 90 днів на пів-року.Таким чином всі хто прийняв громадянство росії , але має житло чи бізнес на території України , без проблем зможуть перебувати на цих територіях не більше 90 днів з 180 .Для того щоб перебувати більше - потрібно отримати дозвіл міграційної служби.До речі в росії також працює це правило.4 Ясно що громадяни чузоземної держави не зможуть приймати участі у виборах.То як - мої пропозиції кращі і більш справедливіші від ваших ?Тим більше що вони вирішують всі проблема задекларовані росієюа - захист російськомовнихб - непорушність кордонів України визнаних як росією так і Західним Світом