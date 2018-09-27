RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:19

  Shram написав:Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах.
Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться.
Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.
Добре , давайте домовлятись
Я вискажу свою думку, думаю що вона буде ще менш популярна на ватних інформ-ресурсах
1 Територіями ми не торгуємо . тому Крим-ОРДЛО територія України
2 Люди мають право на самови3начення , тому будь-хто проживаючий на українських територіях має право прийняти громадянство росії ( це стосується і Криму з ОРДЛО а також будь-якої іншої області України
3 Є загальноєвропейське правило , що громадянин іншої держави має право перебувати на території сусідньої держави не більше 90 днів на пів-року.
Таким чином всі хто прийняв громадянство росії , але має житло чи бізнес на території України , без проблем зможуть перебувати на цих територіях не більше 90 днів з 180 .
Для того щоб перебувати більше - потрібно отримати дозвіл міграційної служби.
До речі в росії також працює це правило.
4 Ясно що громадяни чузоземної держави не зможуть приймати участі у виборах.
То як - мої пропозиції кращі і більш справедливіші від ваших ?
Тим більше що вони вирішують всі проблема задекларовані росією
а - захист російськомовних
б - непорушність кордонів України визнаних як росією так і Західним Світом
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19603
З нами з: 15.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:37

  0mage0 написав:
  Shram написав:
  0mage0 написав:Ну тоді це не компроміс, а визнання захоплення територій. Завтра московія захопить ще шматок і ви будете казати, давайте з цієї точки шукати компроміс?

Ні.
Світ він не чорно-білий.
Сьогодні наприклад Україна купує на мільярди доларів товари з Росії.
Війна Росії так і не оголошена.
Мільйони людей щорічно їздять на заробітки в Росію.
Чи означає це що ми визнали захоплення територій?

Так чому скажімо домовившись про авіаперевезення через Україну (що вигідно і Росії і Україні), на вашу це почне означати визнання захоплення територій?
Я не розумію чому ви з купівлі вугілля (ліків, добрив) співпраця з Росією не засуджуєте і не розглядаєте як зрада, а з інших тем - газ, авіасполучення - вважаєте мало не рівним гос.ізмене.
Це мало того що нелогічно, так ще й створює серйозні протиріччя всередині українського суспільства.

Я персонально вважаю, що Україна має припинити повністю будь-яку співпрацю з РФ і повністю розірвати дипломатичні зносини. А те, що в наших діях наразі немає логіки, тут мушу погодитися.


Что принесет это Украине кроме негативных экономико-социальных последствий, и возможно морального удовлетворения некоторых украинцев?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 26.03.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:45

  Shram написав:возможно морального удовлетворения некоторых украинцев?
Питання в кількості українців яким це принесе моральне задоволення
Якщо 3 млн принесе моральне розчарування , 20 млн - морально пофіг і 20 млн моральне задоволення
То гра вартувала свічок
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19603
З нами з: 15.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:46

  budivelnik написав:
  Shram написав:Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах.
Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться.
Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.
Добре , давайте домовлятись
Я вискажу свою думку, думаю що вона буде ще менш популярна на ватних інформ-ресурсах
1 Територіями ми не торгуємо . тому Крим-ОРДЛО територія України


Я вас и не призывал торговать территориями.
Признавайте Крым и ДОнбасс украинскими, разве это мешает договариваться по отдельным торговым и транзитным вопросам?
Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами.
У вас какое-то избирательное мышление.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 26.03.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:59

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:Моё мнение жутко непопулярно на украинских ресурсах.
Косательно геополитики - если грубо - нужно договариваться.
Договариваться с Россией и ЛДНР. Идти на взаимовыгодные компромисы.
Я вискажу свою думку, думаю що вона буде ще менш популярна на ватних інформ-ресурсах
1 Територіями ми не торгуємо . тому Крим-ОРДЛО територія України
2 Люди мають право на самови3начення , тому будь-хто проживаючий на українських територіях має право прийняти громадянство росії ( це стосується і Криму з ОРДЛО а також будь-якої іншої області України
3 Є загальноєвропейське правило , що громадянин іншої держави має право перебувати на території сусідньої держави не більше 90 днів на пів-року.
Таким чином всі хто прийняв громадянство росії , але має житло чи бізнес на території України , без проблем зможуть перебувати на цих територіях не більше 90 днів з 180 .
Для того щоб перебувати більше - потрібно отримати дозвіл міграційної служби.
До речі в росії також працює це правило.
4 Ясно що громадяни чузоземної держави не зможуть приймати участі у виборах.
То як - мої пропозиції кращі і більш справедливіші від ваших ?
Тим більше що вони вирішують всі проблема задекларовані росією
а - захист російськомовних
б - непорушність кордонів України визнаних як росією так і Західним Світом
Я вас и не призывал торговать территориями.
Це радує - отже по першому пункту домовились
  Shram написав:Признавайте Крым и ДОнбасс украинскими, разве это мешает договариваться по отдельным торговым и транзитным вопросам?
А нам не треба признавати вони й так українські території окуповані(анексовані) росією тому це росія повинна
а - признати окупацію(анексію/вплив)
б - забрати свій вплив з цих територій
  Shram написав:Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами.
У вас какое-то избирательное мышление.
Ми змушені закуповувати енергоносії і дозволяти транзит, але ми все робимо щоб
а - менше залежати від закупки енергоносіїв ( за 5 років закупки газу зменшились на 15-30 млрд м3
б - диверсифіковуємо свої поставки з країн сполучення з якими йде по території росії на країни сполучення з якими йде по території Європи

Тобто з цим розібрались
А як там моя пропозиція про громадянство і терміни перебування не громадян ?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 05 жов, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19603
З нами з: 15.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:01

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами.
У вас какое-то избирательное мышление.

РФ теж багато чого купує в України і США. Критичний імпорт ніхто не відміняв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 01.08.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:35

  Shram написав:Що принесе це Україні крім негативних економіко-соціальних наслідків, і можливо морального задоволення деяких українців?

Давайте я перш ніж давати відповідь запитаю у вас, а ви уявляєте торгівлю, туризм, дипломатичні відносини між московією та Німеччиною під час московсько-німецької війни в ході Другої світової війни?
Щодо морального задоволення - не розумію, про що ви?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:54

  lapay написав:
  Shram написав:Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами.
У вас какое-то избирательное мышление.

РФ теж багато чого купує в України і США. Критичний імпорт ніхто не відміняв.


lapay,раскройте,пож, глаза пересичным в этой теме : " У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду" , а то пишут всякое....
THB
 
Повідомлень: 589
З нами з: 22.07.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:39

  lapay написав:
  Shram написав:Ведь Украине это сейчас не мешает закупать уголь из России на миллиарды долларов, или осуществлять железнодорожное сообщение между двумя странами.
У вас какое-то избирательное мышление.

РФ теж багато чого купує в України і США. Критичний імпорт ніхто не відміняв.


Так и я о том же.
Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма.
Разве нет?
Разве не таким способом сейчас происходит покупка угля или железнодорожное сообщение.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 26.03.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:36

Re: У Мінекономіки назвали причину збитковості

  Shram написав:Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма.
Разве нет?

В нас немає критичного імпорту з Криму, а критичний експорт для Криму (воду), ми перекрили. Я приводив приклади, що не все вирішується економікою, політика теж впливає, і це правильно, бо часто стратегна політика може виграти, незважаючи на тактичні бізнесові втрати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 01.08.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу 1, 2, 3
R2 » Чет 04 жов, 2018 14:11
21 679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 15:47
lapay
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
87 7855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 15:48
Sommer
Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів
R2 » Сер 26 вер, 2018 15:27
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 09:08
starikovi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9397)
05.10.2018 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.