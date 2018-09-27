У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
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Shram написав:Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма. Разве нет?
В нас немає критичного імпорту з Криму, а критичний експорт для Криму (воду), ми перекрили. Я приводив приклади, що не все вирішується економікою, політика теж впливає, і це правильно, бо часто стратегна політика може виграти, незважаючи на тактичні бізнесові втрати.
А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
1 100% виручки від операцій з Донбаським вугіллям піде на підсилення ОРДЛОвських військ 2 Хоча росія й продає нам під виглядом свого-донбаське вугілля - не всі отримані росіянами кошти повернуться в ОРДЛО 3 Донецьке вугілля від ОРДЛО нам все одно продавалось би по тій самій ціні що і російське
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників