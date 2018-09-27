RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінекономіки назвали причину
збитковості "Енергоатому"

У Мінекономіки назвали причину збитковості "Енергоатому"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 05:28

  lapay написав:
  Shram написав:Принципиальная разница в позиции по статусу Крыму никак не мешает договорится между собой о конкретных торгово-экономических положениях, выгодных обеим сторонам и никак не касающихся при этом статуса Крыма.
Разве нет?

В нас немає критичного імпорту з Криму, а критичний експорт для Криму (воду), ми перекрили. Я приводив приклади, що не все вирішується економікою, політика теж впливає, і це правильно, бо часто стратегна політика може виграти, незважаючи на тактичні бізнесові втрати.


А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2578
З нами з: 26.03.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:38

  Shram написав:А в чем стратегическая политическая выгода в том, что мы вместо дешевого донбасского угля за гривны покупаем более дорогой российский уголь за валюту?
1 100% виручки від операцій з Донбаським вугіллям піде на підсилення ОРДЛОвських військ
2 Хоча росія й продає нам під виглядом свого-донбаське вугілля - не всі отримані росіянами кошти повернуться в ОРДЛО
3 Донецьке вугілля від ОРДЛО нам все одно продавалось би по тій самій ціні що і російське
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19604
З нами з: 15.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу 1, 2, 3
R2 » Чет 04 жов, 2018 14:11
21 716
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 15:47
lapay
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
87 7863
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 15:48
Sommer
Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів
R2 » Сер 26 вер, 2018 15:27
2 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 09:08
starikovi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10730)
06.10.2018 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.